رئیس کمیته حقوق بشر اروپا خواستار تسریع در آزادی بازیکن بحرینی شد

«پیرانتونیو پنزیر» رییس کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا در بیانیه ای که در پایگاه اتحادیه اروپا منتشر شده است از بازداشت فوتبالیست بحرینی «حکیم العریبی» در بانکوک ابراز تاسف نموده و خواستار آزادی و بازگشت وی به استرالیا - محلی که در آن پناه جو است - بجای استرداد به بحرین شد.

وی افزود: ادامه بازداشت العریبی غیرقابل قبول است، این امر باعث تاسف است، مکان صحیح برای العریبی میان خانواده و هودارانش است نه پشت میله های زندان در تایلند.

«پنزیر» افزوده است: استرداد العریبی به بحرین نقض قوانین بین المللی حقوق بشر است و جان او را به خطر خواهد انداخت. مسولان مهاجرت تایلند عهده دار سلامت و اجازه بازگشت وی به استرالیا محل پناه جویی او هستند.

رییس کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا همچنین از فیفا و کنفدراسیون آسیا خواست تا بر سرعت تلاشهای خود برای آزادی العریبی بیفزایند و فیفا به قوانین جدید حقوقی بشری خود پایبند باشد که این امتحانی اساسی برای جامعه ورزش و مسوولان بین المللی فوتبال است.

وی در پایان آورده است من فعالانه حکومت استرالیا را تشویق می نمایم تا به تلاشهای گسترده خود برای بازگشت امن حکیم العریبی به استرالیا ادامه دهند، کشوری که العریبی در حال ساختن زندگی جدید به همراه همسر و دوستانش در آن است.