کویت و قطر مهمترین مقصد صادراتی تولیدات معادن استان بوشهر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی یکشنبه‌شب در نشست رئیس خانه معادن کشور در دیدار با استاندار بوشهر اظهار داشت: در استان بوشهر ۲۲۰ معدن ثبت شده است که ۱۲۰ معدن فعال و ۱۰۰ معدن غیرفعال است.

وی با اشاره به ظرفیت بالای استان بوشهر زمینه فعالیت معادن و تولید مواد معدنی خاطرنشان کرد: کشورهای حوزه خلیج فارس از مهمترین مشتریان تولیدات معدنی استان بوشهر هستند.

رئیس خانه معدن استان بوشهر از صادرات سه میلیون تن مواد معدنی از استان بوشهر به کشورهای حوزه خلیج فارس طی ۱۰ ماه نخست امسال خبر داد و افزود: کویت و قطر از مهمترین واردکنندگان مواد معدنی از استان بوشهر هستند.

وی از مهمترین اقلام تولیدات معادن استان بوشهر به شن، ماسه، گچ و سنگ آهک اشاره کرد و ادامه داد: از دیگر بازاهای هدف صادراتی مواد معدنی استان بوشهر می‌توان به کشورهای هند و چین اشاره کرد.

لزوم ایجاد پایانه صادراتی مواد معدنی

مرادی تاکید کرد: در صورتی که پایانه صادراتی مواد معدنی در استان بوشهر ایجاد شود، شاهد پهلوگیری کشتی‌های بزرگ خواهیم بود و این مهم زمینه افزایش چندبرابری صادرات مواد معدنی استان را فراهم می‌سازد.

وی از برنامه ریزی برای صادرات مواد معدنی استان بوشهر به کشورهای ویتنام و بنگلادش در سال آینده خبر داد و بیان کرد: نبود پایانه صادراتی مواد معدنی باعث شده تا ۸۰ درصد محصولات معادن استان بوشهر صادر نشود.

مرادی در ادامه اظهار داشت: نخستین همایش و گردهمایی فعالان مواد معدنی استان بوشهر با بررسی چالش‌های پیش‌روی معدن‌کاران و راهکارهای لازم برای افزایش تولید، استخراج و صادرات مواد معدنی برگزار می‌شود.

رئیس خانه معدن استان بوشهر افزود: این گردهمایی روز دوشنبه با حضور رئیس خانه معدن ایران و رئیس نظام مهندسی معدن در بوشهر برگزار خواهد شد.