ترامپ بر اهمیت شکست دادن بقایای تروریستها در سوریه تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن تایمز، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه با «رجب طیب اردوغان» همتای ترکیه ای خود در مورد «یک راه حل قابل مذاکره» بر سر سوریه گفتگو کرد.

این گفتگو در حالی انجام شد که خروج نیروهای آمریکا از سوریه به منزله هشداری به متحدان کُرد واشنگتن در سوریه است؛ نیروهایی که از سوی دولت ترکیه تروریست قلمداد می شوند.

کاخ سفید اعلام کرد که ترامپ در این گفتگوی تلفنی «بر اهمیت شکست دادن بقایای عناصر تروریستی در سوریه تأکید کرده است».

کاخ سفید همچنین اعلام کرد که «رهبران دو کشور توافق کردند تا به پیگیری یک راه حل قابل مذاکره بر سر شمال شرق سوریه ادامه دهند».

شایان ذکر است که حدود ۲ هزار نیروی نظامی آمریکا در شمال شرق سوریه با کمک نیروهای کُرد منطقه با تروریستهای داعش در حال نبرد هستند.