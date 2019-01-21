همایش شهدای قرآنی در زنجان برگزار می شود

حجت‌الاسلام علیرضا بهبودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کمیته قرآنی برنامه‌های متعددی برای ایام‌الله دهه فجر پیش‌بینی کرده و در این میان همایش شهدای قرآنی توسط اداره امور قرآنی سازمان تبلیغات اسلامی طی دهه فجر با همکاری دبیرخانه کانون فرهنگی مساجد برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد: همایش شهدای قرآنی در فرهنگسرای کوثر زنجان واقع در اتوبان۲۲ بهمن با تقدیر از خانواده شهدای قرآنی برگزار می‌شود.

سرپرست اداره دارالقرآن تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: در شهر زنجان بیش از ۲۰ شهید قرآنی وجود دارد و آمار دقیق از شهدای قرآنی با همکاری بنیاد شهید اعلام می‌شود.

وی بابیان اینکه امروز دشمن با جنگ نرم و ناتوی فرهنگی وارد عرصه شده است، تأکید کرد: باید توجه به فرهنگ دینی و قرآنی مدنظر قرار گیرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تحولات بسیار اساسی در حوزه قرآن ایجاد شده است.

سرپرست اداره دارالقرآن تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: باید با اجرای برنامه‌های قرآنی جوانان را با ارزش‌های دینی و قرآنی مأنوس کرد.

گفتنی است ۴۰ محفل قرآنی در مساجد، تکایا و حسینیه‌های شهری و روستایی استان زنجان به‌صورت مشترک برای ایام‌الله دهه فجر برگزار می‌شود.