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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۴۰

سرپرست اداره دار القرآن تبلیغات اسلامی استان زنجان:

همایش شهدای قرآنی در زنجان برگزار می شود

همایش شهدای قرآنی در زنجان برگزار می شود

زنجان-سرپرست اداره دار القرآن تبلیغات اسلامی استان زنجان از برگزاری همایش شهدای قرآنی در استان زنجان طی ایام الله دهه فجر خبرداد.

حجت‌الاسلام علیرضا بهبودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کمیته قرآنی برنامه‌های متعددی برای ایام‌الله دهه فجر پیش‌بینی کرده و در این میان همایش شهدای قرآنی توسط اداره امور قرآنی سازمان تبلیغات اسلامی طی دهه فجر با همکاری دبیرخانه کانون فرهنگی مساجد برگزار می‌شود. 

وی اظهار کرد: همایش شهدای قرآنی در فرهنگسرای کوثر زنجان واقع در اتوبان۲۲ بهمن با تقدیر از خانواده شهدای قرآنی برگزار می‌شود. 

سرپرست اداره دارالقرآن تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: در شهر زنجان بیش از ۲۰ شهید قرآنی وجود دارد و آمار دقیق از شهدای قرآنی با همکاری بنیاد شهید اعلام می‌شود.

وی بابیان اینکه امروز دشمن با جنگ نرم و ناتوی فرهنگی وارد عرصه شده است، تأکید کرد: باید توجه به فرهنگ دینی و قرآنی مدنظر قرار گیرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تحولات بسیار اساسی در حوزه قرآن ایجاد شده است. 

سرپرست اداره دارالقرآن تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: باید با اجرای برنامه‌های قرآنی جوانان را با ارزش‌های دینی و قرآنی مأنوس کرد.

گفتنی است ۴۰ محفل قرآنی در مساجد، تکایا و حسینیه‌های  شهری و روستایی استان زنجان به‌صورت مشترک برای ایام‌الله دهه فجر برگزار می‌شود. 

کد مطلب 4518958

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