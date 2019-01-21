۸۰۰ ویژه برنامه طی دهه فجر در ایلام برگزار می شود

حجت الاسلام علی چراغی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باید ضمن محوریت قرار دادن مردم در برنامه های دهه فجر، به حفظ کرامت انسانی به عنوان مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی ایران تاکید شود.

وی تصریح کرد: بیش از ۸۰۰ ویژه برنامه در حوزه های مختلف در دهه فجر امسال در ایلام برگزار می شود.

سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان افزود: برنامه های امسال با شعار «افتخار به گذشته امید به آینده» در مناطق مختلف استان برگزار می شود.

وی افزود: در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی طرح های مختلفی در زمینه عمرانی، خدماتی، بهداشتی و... در استان افتتاح و به بهره برداری می رسد.