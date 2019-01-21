به گزارش خبرگزاری مهر، کاخ سفید به مناسبت آغاز سومین سال زمامداری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، با صدور بیانیهای به شرح دستاوردهای دو سال گذشته وی پرداخت.
البته، مثل همیشه، ایرانستیزی بیحساب ترامپ هم در زمره آنچه به زعم آنها دستاورد نامیده میشود؛ جای گرفت.
کاخ سفید در این بیانیه مدعی شد: ترامپ (طی ۲ سال گذشته) راهبرد جدیدی برای مقابله با همه رفتارهای بدخواهانه ایران (!) اعلام کرد و از توافق وحشتناک و یکجانبه هستهای خارج شد.
این بیانیه در ادامه ادعای خود میافزاید: به این ترتیب، همه تحریمهایی که به لطف توافق با ایران رفع شده بود؛ احیا شد. علاوه بر این، دولت ترامپ بیش از ۱۶۰ نفر را که با فعالیتهای تروریستی، برنامه موشکی و نقض حقوق بشر از سوی ایران (!) در ارتباط بودند؛ مورد تحریم قرار داد.
کاخ سفید همچنین بار دیگر حملات شیمیایی سوریه را به دولت دمشق نسبت داد و اقدام نظامی ترامپ در واکنش به این ادعای ساختگی را نیز از دستاوردهای دولت وی تلقی کرد.
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