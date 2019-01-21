اولین آلبوم گروه «پالیز» منتشر شد/ تفکیک آهنگسازی و نوازندگی

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه مستقل موسیقی ایرانی «پالیز» پس از یک دهه فعالیت تازه ترین آلبوم مستقل خود را با عنوان «پالیز ۱» در دسترس علاقه‌مندان قرار داد. قطعات این آلبوم در شش قطعه‌ بی‌کلام و دو قطعه‌ باکلام با نام‌های «لالایی»، «کمانچه»، «امشب»، «سنتور»، «شیدا»، «تمبک»، «رقص ژاله» و «یارمن» به آهنگسازی احسان ذبیحی‌فر، حمیدرضا پاسوار و حسینعلی ملاح، با تنظیم احسان ذبیحی‌فر، خوانندگی علی صمدپور، هم خوانی سولمازبدری و اشعاری از سیمین بهبهانی و حمیدرضا پاسوار تهیه و منتشر شده است.

کیخسرو مختاری نوازنده کمانچه، سولماز بدری نوازنده سنتور، ستار خطابی نوازنده تمبک، گلشن دانش نوازنده تار و بم تار، سجاد سقایی و سیاوش روشن نوازندگان عود، علیرضا کد خدازاده نوازنده سنتور، امیرحسین الله‌ دادی و دلارام کفاش‌زاده همخوان نیز گروه اجرایی این آلبوم را تشکیل می دهند.

گروه موسیقی پالیز در سال ۱۳۸۳ توسط کیخسرو مختاری و علیرضا کدخدازاده در هنرستان موسیقی سوره تشکیل شد. این گروه تا سال ۱۳۸۷ با عنوان «گروه هنرستان» کنسرت‌هایی از جمله در فرهنگسرای ارسباران (۱۳۸۵) و تالار فارابی (۱۳۸۶) برگزار کرده است. ضمن اینکه از آثار منتشر شده‌ گروه می‌توان به نماهنگ‌های «یارِ من-۱۳۸۹»، «بی‌پایان-۱۳۹۲»، «رِنگ چهارگاه-۱۳۹۲»، «طلوع-۱۳۹۳»، «دوش دوش-۱۳۹۳»، «دخترک ژولیده-۱۳۹۵»، «امشب- ۱۳۹۵»، «ساربان-۱۳۹۶»، «بهار-۱۳۹۶» اشاره کرد.

گروه موسیقی پالیز تاکنون با آهنگسازان موسیقی ایرانی همچون سیامک جهانگیری، احسان ذبیحی‌فر، سعید هنرمند و علی صمدپور همکاری داشته‌است.

در توضیح فعالیت‌های این گروه آمده است: فعالیت گروه پالیز بر اساس اولویت موسیقی سازی و تفکیک بین آهنگسازی و نوازندگی شکل گرفته است. تمرینات آنسامبل مستمر، ساخت و تنظیم قطعات توسط نوازندگان گروه، از جمله اهداف پالیزاست. انگیزه گروه، اجرای مجموعه‌ای از نواهای آهنگسازان ایرانی به‌وسیله‌ سازی با جنس و رنگ منحصر به‌فرد به نام «پالیز» است.