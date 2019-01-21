خبرگزاری مهر – گروه استانها: تاریخ را که ورق میزنیم گاهی با حوادث دردناک و ناگواری روبرو میشویم که تلخی آن تا همیشه در ذهنمان خواهد بود و فراموش نمیشود.
آتشسوزی یک مدرسه دخترانه در روستای شینآباد از توابع پیرانشهر که ۱۵ آذرماه سال ۱۳۹۱ رخ داد و به دلیل شعلهور شدن یک بخاری غیراستاندارد نفتی در کلاس تعدادی از دانش آموزان در آتش سوختند و شماری نیز زخمی شدند ازجمله این حوادث ناگوار است که تا مدت ها و حتی همین امسال بارها رسانهای شده از یادها نخواهد رفت.
ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه ۱۵ آذر سال ۱۳۹۱ یک کلاس درس مدرسه ابتدایی روستای شینآباد از توابع شهرستان مرزی پیرانشهر دچار آتشسوزی شد و از ۳۷ نفر دانش آموزان آن ۲۹ نفر دچار سوختگی شدند.
حادثه زمانی روی داد که بخاری نفتی این کلاس دچار آتشسوزی شد و تلاش سرایدار مدرسه برای خاموش کردن آن با استفاده از کپسول آتشنشانی مؤثر واقع نشد و سرایدار مدرسه وقتی نتوانست آتش را خاموش کند، اقدام به انتقال بخاری به بیرون از کلاس کرد که در این موقع بخاری منفجر شد و آتش به تمام کلاس سرایت کرد.
در این حادثه ۲۹ دانشآموز دختر دچار سوختگی شدند و ۲ نفر از آنها براثر شدت جراحات وارده فوت کردند؛ همچنین انگشتان ۳ نفر از دانشآموزان به دلیل شدت سوختگی و عدم قبول پیوند قطع شد.
شاید بیراه نباشد اگر گفته شود این حادثه که به جراحت شدید دانش آموزان منجر شد و باگذشت چندین سال از زمان وقوع آن هنوز هم عوارض روحی و اجتماعی جدی برای حادثه دیدگان، اعضای خانواده آنها و ساکنان روستا به همراه دارد فقط به دلیل سهلانگاری مسئولان در تأمین سیستم گرمایشی استاندارد برای این کلاس به وقوع پیوست و اگر پیش از وقوع حادثه مسئولان تأمین وسیله گرمایشی استاندارد برای این کلاس را تدبیر میکردند این حادثه رخ نمیداد.
آتش سوزی سیستم گرمایشی مدارس
حادثه آتشسوزی در مدرسه ابتدایی شینآباد اولین و آخرین حادثه از این نوع در کشور نبوده بهطوریکه امسال و در واپسین روزهای آذرماه، حادثه تلخ دیگری در دبستان اسوه زاهدان رقم خورد و براثر آتشسوزی سیستم گرمایشی کلاس ۳ نفر از دانش آموزان دچار سوختگی شدند و براثر شدت جراحات فوت کردند.
در این کلاس چراغنفتی غیراستاندارد استفاده میشده و گیرکردن بند کیف یکی از دانشآموزان به چراغنفتی باعث واژگون شدن این چراغ و آتشسوزی شده و کل کلاس در آتش سوخته است.
هدف از ذکر این حوادث که در سایر استانهای کشور رخداده و بدون شک در حافظه تاریخی مردم باقی خواهد ماند اینکه تاکید شود آموزشوپرورش باید برای استانداردسازی سیستم گرمایشی در سراسر استان همدان بهویژه مناطق کم برخوردار قدم بردارد تا خدایناکرده دومینوی این اتفاقات گریبان همدان را نگیرد.
نمیتوان بیمسئولیتیها، کمکاریها و قصور مسئولان آموزشوپرورش را نادیده گرفت آنچه مسلم است در رخداد این حوادث نمیتوان بیمسئولیتیها، کمکاریها و قصور مسئولان آموزشوپرورش را نادیده گرفت چراکه متولیان امر باید در راستای تجهیز مدارس به سیستمهای گرمایشی استاندارد اقدام کنند وگرنه در غیر این صورت باید پاسخگو باشند.
حادثه مدرسه اسوه زاهدان یکبار دیگر زنگ خطر وقوع چنین حوادثی را در سایر استانهای کشور به صدا درآورد تا اینکه همدان نیز اواسط دیماه گذشته در جلسه شورای آموزشوپرورش شهرستان همدان به این موضوع پرداخت و آخرین وضعیت سیستم گرمایشی مدارس رسانهای شد.
در این جلسه معاون نوسازی مدارس استان همدان از شناسایی ۹۶ مورد گرمایش نفتی غیراستاندارد در مدارس استان همدان خبر داد و گفت: تا پایان سال ۹۶ از محل اعتبارات نوسازی و تجهیز مدارس ۶ میلیارد و ۱۸۲ میلیون تومان اعتبار به مدارس استان تخصیص دادهشده که بر این اساس تا پایان سال گذشته سیستم ۹۷۲ مدرسه در استان همدان استانداردسازی شده که دراینبین ۱۸۱ مدرسه به شهرستان همدان تعلق دارد.
محمدرضا مرادی بابیان اینکه در حال حاضر ۲۵۰۰ مدرسه در استان همدان وجود دارد، بیان کرد: درمجموع ۱۵ درصد از مدارس استان همدان نوساز بوده و نیازی به نوسازی نداشته و حدود ۷۰ درصد از مدارس نیز غیراستاندارد بوده که نوسازی در آنها انجامشده است.
بخاریهای نفتی چکهای از مدارس استان همدان جمعآوریشد
معاون نوسازی مدارس استان همدان تأکید کرد: تمامی بخاریهای نفتی چکهای از سطح مدارس استان همدان جمعآوریشده و به گازسوز و در برخی مناطق به بخاری نفتی کاربراتوری تبدیلشده است.
مرادی بابیان اینکه از مجموع مدارس ۹۶ مورد گرمایش نفتی غیراستاندارد دارند، عنوان کرد: در استان همدان ۲۴ مدرسه دارای بخاری نفتی کاربراتوری هستند که تا پایان بهمن و ایام دهه فجر به استانداردسازی تبدیل وضعیت میشوند.
وی افزود: از مجموع مدارس استان همدان ۶۷ درصد استانداردسازی گرمایشی شده و براین اساس تا پایان ایام دهه فجر هیچ مدرسهای که گرمایش نفتی داشته باشد در استان همدان نداریم.
سال ۹۶ حذف بخاریهای نفتی از مدارس استان همدان کلید خورد
اما در همین خصوص مدیرکل تعمیر، تجهیز و نوسازی مدارس همدان بابیان اینکه از سال ۹۶ حذف بخاریهای نفتی از مدارس استان همدان کلید خورد، اظهار داشت: در همین سال ۳۶۸ مدرسه دارای بخاری نفتی کاربراتوری استاندارد بودند که برای حذف بخاریهای نفتی برنامهریزیهای صورت گرفت و با همکاری مسئولان و تخصیص اعتبارات تعداد مدارس نفتسوز استان همدان به ۲۴ مدرسه کاهش یافت.
فرزاد تیموری بابیان اینکه دهه فجر امسال وضعیت گرمایشی ۲۴ مدرسه نیز از نفتی به گازی یا شوفاژ برقی تغییر خواهد کرد و استان همدان در مناطق سردسیر اولین استان است که بخاریهای نفتی را از مدارس حذف خواهد کرد، گفت: قرارداد خرید این نوع بخاری با شرکت بخاریسازی واقع در شهرستان رزن منعقدشده و عملیات نصب این بخاریها در مدارس آغازشده و تلاش میشود بهمرور این بخاریها جایگزین بخاریهای گازی دودکش دار معمولی در مدارس شوند.
کمتر از یک درصد مدارس استان همدان از سیستم گرمایشی بخاری نفتی کاربراتوری استفاده میکنند وی بابیان اینکه سیستم گرمایشی ۷۰ درصد مدارس استان همدان شوفاژ و پکیج است و حدود ۲۹ درصد نیز از بخاریهای گازی استاندارد بهره میبرند، اظهار داشت: کمتر از یک درصد مدارس استان همدان از سیستم گرمایشی بخاری نفتی کاربراتوری استفاده میکنند که تا پایان اجرای طرح ملی استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس، این سیستم تغییر میکند.
وی با اشاره به اینکه این تعداد شامل ۲۴ مدرسه در روستاهای دورافتاده و اغلب یک کلاسه هستند، عنوان کرد: امسال ۳۰ میلیارد ریال از اعتبارات ملی برای استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس استان همدان تخصیصیافته است.
وی بابیان اینکه از سال ۱۳۹۳ تاکنون نزدیک به ۳۰۰ میلیارد ریال برای اجرای این طرح در مدارس همدان هزینه شده به افزایش اعتبارات این طرح ملی در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ اشاره و اضافه کرد: در بودجه سال ۹۸ بهصورت دقیق به اعتبارات استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس بر اساس وضعیت هر استان اشارهشده و با توجه به سردسیر بودن همدان پیشبینی میشود در این زمینه اعتبارات مناسبی به این استان تخصیص یابد.
تیموری همچنین بابیان اینکه تأمین آب گرم سرویس بهداشتی مدارس استان همدان و تعمیر و تجهیز این بخش از مدارس نیز در حال پیگیری است، گفت: این امر با تخصیص اعتبار طی ۲ سال آینده انجام میشود.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری جشن گازرسانی در همدان، سامانه گرمایش ۲۴ مدرسه باقیمانده استان همدان نیز گازسوز میشود مدیرکل آموزشوپرورش استان همدان نیز در خصوص وضعیت سیستم گرمایشی مدارس استان همدان گفت: همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری جشن گازرسانی در همدان، سامانه گرمایش ۲۴ مدرسه باقیمانده استان همدان نیز گازسوز میشود.
محمد پورداوود بابیان اینکه بخاریهای نفتی تمام مدارس همدان از رده خارج میشوند، گفت: سامانه گرمایشی تمام مدارس استان همدان بهجز ۲۴ مدرسه گازسوز هستند و این تعداد مدارس که بهصورت تکپایه است به بخاریهای استاندارد نفتی مجهزند.
وی با اشاره به کمک ویژه دولت و مشارکت خیران در امر ساختوساز مدارس افزود: باید به سمت نوسازی مدارس پیش رفت و در این زمینه باید خیران پا بهپای دولت حرکت کنند.
طبق آنچه عنوان شد کمتر از یک ماه دیگر مدارس استان همدان با آنچه سیستم گرمایشی خطرآفرین قلمداد میشود خداحافظی میکنند که انتظار میرود این وعده جامه عمل به تن کند؛ حال منتظر میمانیم تا شاهد محقق شدن این وعده در همدان باشیم.
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