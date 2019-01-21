به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان محمد بنا که نخستین اردوی آماده سازی خود را روز ۲۴ دی ماه به پایان رساندند، چند روز بعد از پایان رقابتهای بین المللی جام تختی به اردوی تیم ملی بازخواهند گشت تا دومین مرحله تمرینات خود را برای مسابقات قهرمانی آسیا استارت بزنند.

سی و نهمین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام تختی روزهای ۴ و ۵ بهمن‌ در اندیمشک برگزار می‌شود که طبق برنامه کادر فنی تیم ملی، قرار است نفرات منتخب از روز ۱۰ بهمن ماه در خانه کشتی تهران اردو بزنند.

تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در حالی وارد دومین اردوی آماده سازی خواهد شد که باید اوایل اردیبهشت سال آینده در رقابتهای قهرمانی آسیا در چین به میدان برود.

شاگردان محمد بنا تا زمان حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا دو تورنمنت بین المللی را نیز در دستور کار دارند. بر این اساس باید ابتدا در تورنمنت بین المللی جام وهبی امره ترکیه حضور یابند و سپس باید در مسابقات جایزه بزرگ مجارستان شرکت کنند.

ضمن اینکه با دعوت فدراسیون کشتی مجارستان، تیم منتخب کشتی فرنگی ایران یک هفته زودتر به این کشور خواهد رفت تا قبل از حضور در رقابتهای جام جایزه بزرگ مجارستان، اردوی مشترک پنج روزه ای هم با فرنگی‌کاران میزبان برپا کند.

رقابتهای کشتی فرنگی جایزه بزرگ مجارستان در روزهای ۴ و ۵ اسفندماه در شهر گیور برگزار می شود.