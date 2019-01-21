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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۴۰

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شادگان:

۲۷ کانون فرهنگی هنری در سطح مساجد شادگان فعالیت می‌کنند

۲۷ کانون فرهنگی هنری در سطح مساجد شادگان فعالیت می‌کنند

شادگان- رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شادگان گفت: در حال حاضر۲۷ کانون فرهنگی هنری مساجد در این شهرستان در حال فعالیت هستند.

سلمان روشن زاده در گفت و گو با خبرنگار  مهر اظهارکرد: کانون های فرهنگی هنری مساجد قلب تپنده فعالیت های فرهنگی و معنوی مساجد هستند و نقش مهمی را بر عهده دارند و در واقع مرکز جاذبه حضور جوانان، نوجوانان و افراد مستعد درفضای معنوی و دینی مسجد به شمار می روند.

وی افزود: برگزاری دوره‌های آموزش احکام، جلسات قرآن و کلاس‌های هنری  برنامه‌هایی هستند که در کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد این شهرستان برگزار می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شادگان، اضافه کرد: مهم‌ترین هدف برنامه‌های کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد شهری و روستایی این شهرستان ترویج نشاط و شادی در بین اقشار مختلف جامعه به‌ویژه نسل جوان و نوجوان جامعه است.

وی خاطرنشان کرد: امید است که با برنامه‌ریزی‌های مدون و توجه به کیفی کردن امور و فعالیت‌ها، شاهد افزایش بیشتر و بهتر فعالیت‌های این کانون‌ها در نقاط مختلف شهر و روستاهای شادگان باشیم که تاکنون نیز این کانون‌ها منشأ برکات بسیار خوبی برای شهرستان شده است.

روشن زاده در پایان گفت: نقش کانون‌های مساجد در راستای اشاعه و ترویج فرهنگ دینی و مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمن و ارائه برنامه‌های فرهنگی هنری در راستای جذب جوانان به سمت مساجد بسیار مهم و اساسی است.

کد مطلب 4519070

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