تدوین تقویم جامع گردشگری مرکزی/توسعه توریسم نیازمند برنامه هدفمند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ایزدی با اعلام این خبر اظهار داشت: حرکت در مسیر توسعه گردشگری، پیش درآمدهایی را می طلبد که قسمتی از آنها مانند تاریخ، جاذبه های کم نظیر و فرهنگ غنی در استان مرکزی موجود است.

وی با اشاره به وجود اقدامات ضد تبلیغ در حوزه مفاخر و مشاهیر استان گفت: سال ها شعار دادیم که این استان زادگاه و خاستگاه مفاخر ایران زمین است، ولی برای این مهم نه تنها برنامه هدف دار ارائه ندادیم بلکه با تکرار این شعار، گردشگران را به استان جذب کردیم اما در سفره میزبان هیچ ندیدند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی افزود: باید برای هر تبلیغ، شعار یا ایده ای، یک برنامه هدفمند داشته باشیم و طبق مسیر مشخص شده حرکت کنیم. اصرار بی برنامه بر وجود مفاخر متاسفانه در حال تبدیل شدن به یک ضد تبلیغ است. صرف بیان این موضوع که یک شهر یا روستا زادگاه یک فخر تاریخ ایران است، برای یک هدف گردشگری کافی نیست بلکه می بایست خوراک فکری مناسب و داده های اغنایی را به گردشگران ارائه دهیم.

ایزدی داد: تدوین تقویم گردشگری استان یکی از اقدامات کوچک اما مهم در حوزه برندسازی است و در حقیقت به یک برنامه تبدیل می شود که در صورت برخورداری از شاکله استوار، می تواند یک برنامه استانی باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی گفت: این اقدام که برای نخستین بار با چنین کیفیتی در حال تهیه است در هر ماه، روزهایی را مشخص می کند که می بایست در آن روزها برنامه هایی را ارائه داد تا بتوان گام در راه برندسازی گذاشت. در حال حاضر ۵۰ روز در این تقویم مشخص شده که امکان کم یا بیشتر شدن را دارد. این روزها مشتمل بر آیین و رسوم، مشاهیر و مفاخر، جشنواره ها و روزهای خاص با هدف معرفی ایام و همچنین برگزاری مراسم برای تعدادی از آنها در این ایام است.