به گزارش خبرنگار مهر، علی امیریراد شامگاه چهارشنبه در آیین بهرهبرداری از واحد تولیدی مکمل غذایی دام و طیور و نشست با فعالان این حوزه که با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی و ضرورت افزایش بهرهوری، حرکت به سمت کشاورزی گلخانهای هوشمند یکی از اولویتهای راهبردی مراغه است.
وی افزود: برای تحقق این هدف، تسهیل فرآیندهای صدور مجوز و تأمین زیرساختهای مورد نیاز، بهویژه در حوزه انرژی، برای کشاورزان پیشرو ضروری است.
فرماندار مراغه ادامه داد: استفاده از فناوریهای نوین در تولیدات کشاورزی میتواند ضمن کاهش مصرف آب، بهرهوری را افزایش دهد و زمینه تبدیل مراغه به الگویی در توسعه کشاورزی نوین را فراهم کند.
وی تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را دیگر اولویت راهبردی شهرستان عنوان کرد و گفت: یکی از مهمترین چالشهای بخش کشاورزی، خامفروشی محصولات است و باید با توسعه صنایع فرآوری، سهم بیشتری از ارزش افزوده تولیدات در منطقه ایجاد شود.
فرماندار مراغه با اشاره به ظرفیت باغداران شهرستان در تولید محصولات باکیفیت افزود: بخش قابل توجهی از ارزش افزوده این محصولات خارج از منطقه ایجاد میشود، بنابراین توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری میتواند درآمد تولیدکنندگان و رونق اقتصادی شهرستان را افزایش دهد.
وی خاطرنشان کرد: ایجاد زنجیرههای ارزش علاوه بر افزایش اشتغال و درآمد، ظرفیتهای لازم برای ماندگاری جمعیت و شکلگیری مهاجرت معکوس به شهرستان را نیز تقویت میکند.
حمایت از سرمایهگذاران بومی
وی همچنین بر ضرورت حمایت از سرمایهگذاران بومی تأکید کرد و گفت: اختصاص خطوط اعتباری ویژه برای سرمایهگذاران بومی میتواند زمینه ایجاد شهرکهای تخصصی صنایع غذایی و توسعه صنایع مرتبط با بخش کشاورزی را فراهم کند.
فرماندار مراغه ادامه داد: این شهرستان ظرفیت آن را دارد که از یک تولیدکننده سنتی محصولات کشاورزی به قطب صنعتی کشاورزی در تراز ملی تبدیل شود و برای تحقق این هدف باید سرمایهگذاری، تکمیل زنجیرههای ارزش و توسعه فناوری در بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اهمیت امنیت غذایی نیز گفت: پایداری نظام تأمین غذا نقش مهمی در امنیت ملی دارد و تداوم تولید نیازمند توجه جدی به سرمایهگذاری، تکمیل زنجیرههای ارزش و رفع موانع تولید است.
فرماندار مراغه در پایان خواستار حمایت وزارت جهاد کشاورزی از طرحهای توسعهای شهرستان در حوزه کشاورزی نوین، صنایع تبدیلی، فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش شد.
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