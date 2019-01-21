شیراز آماده برگزاری جشنواره فیلم فجر است

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر اجرایی هجدهمین جشنواره فیلم فجر در شیراز با اعلام آمادگی شیراز برای برگزاری جشنواره گفت: خیزگاه فرهنگ و هنر ایران در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی، همچون گذشته در هجدهمین سال پیاپی، جشن سینمای ایران را پرشکوه‌تر از همیشه برگزار خواهد کرد.

محسن خباز ادامه داد: در شیراز ۳ مجموعه تالار حافظ، هنرشهر آفتاب و پردیس گلستان با برخورداری از ۱۶۵۰ صندلی به نمایش آثار جشنواره سی وهفتم در بخش های مختلف سودای سیمرغ، نگاه نو و سیمرغ پروانه خواهند پرداخت.

وی گفت: ستاد برگزاری جشنواره فیلم فجر در تلاش است هجدهمین دوره از برگزاری این جشنواره را در شیراز به خاطره انگیزترین روزهای سینما بدل کند و البته این مهم با همکاری وحمایت مستقیم سازمان سینمایی کشور، اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی فارس، دبیرخانه جشنواره فیلم فجر و دستگاه‌های مختلف فرهنگی وهنری استان و همچنین حضور موثر بخش خصوصی به ثمر خواهد نشست.

از دیگر سو، معاون سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس هم به خبرنگار مهر، گفت: از بخش سودای سیمرغ، فیلم اولی ها و کودک در جشنواره فیلم فجر نوزدهم شیراز آثار به نمایش در می آید.

مهدی رنجبر با بیان اینکه رایزنی ها با شورای تهیه کنندگان سینمای ایران درحال انجام است، گفت: تلاش می کنیم تا افزون بر آنچه در نظر گرفته شده برای استان ها، بیش از ۱۲ عنوان فیلم در شیراز اکران شود.

وی از اکران ۱۸ تا ۲۰ عنوان فیلم سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در قالب جشنواره نوزدهم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر به دبیری ابراهیم داروغه‌زاده همزمان با چهلمین سال انقلاب اسلامی از تاریخ ۱۰ تا ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد.