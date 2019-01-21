بخش فناوری انگلیس دچار رکود تجاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، طبق گزارش شرکت حسابداری KPMG رشد تجاری بخش فناوری در انگلیس در پایان ۲۰۱۸ میلادی به کمترین میزان طی سه سال اخیر رسیده است.

آخرین گزارش این سازمان نشان می دهد رشد فعالیت های تجاری در بخش فناوری در سه ماهه آخر ۲۰۱۸ میلادی به کمترین میزان از ۲۰۱۵ میلادی تاکنون رسیده است.

این در حالی است که شرکت ها درباره مشکلات مداوم تجاری نگران هستند و عدم قطعیت برگزیت سبب شده بسیاری از کسب وکارها اعلام کنند سرمایه گذاری در بخش فناوری را متوقف کرده اند یا به تاخیر انداخته اند.

همچنین این گزارش نشان داده هزینه های عملیاتی برای کسب وکارهای فناوری در انگلیس بالا رفته است شاخص این شرکت در حوزه رشد فعالیت های تجاری در بخش فناوری ۵۲.۴ امتیاز در پایان ۲۰۱۸ میلادی بود.

بخش فناوری در انگلیس از سال ۲۰۱۲ میلادی تاکنون شاهد رشد بوده است اما به نظر می رسد در سال های اخیر این بخش با مشکلاتی روبرو شده است.