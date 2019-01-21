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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۳۷

وزیر خارجه لوکزامبورگ:

تحقق برگزیت بدون توافق فاجعه بار است

تحقق برگزیت بدون توافق فاجعه بار است

وزیر خارجه لوکزامبورگ در گفتگویی خواستار تداوم حضور انگلیس حتی پس از اجرایی شدن برگزیت در اتحادیه گمرکی اروپا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «جین آسلبورن» وزیر خارجه لوکزامبورگ در گفتگو با شبکه تلویزیونی «آ ار د» با اشاره به تاریخ توافق تعیین شده میان اتحادیه اروپا و انگلیس برای خروج از این اتحادیه اظهار داشت: گمان می کنم تداوم حضور انگلیس در اتحادیه گمرکی اروپا ضرورت دارد و این کشور باید در صورت تحقق برگزیت در این اتحادیه بماند. 

وزیر خارجه لوکزامبورگ در ادامه خاطر نشان کرد: اگر برگزیت بدون توافق اجرایی شود ما با فاجعه ای بزرگ بخصوص در حوزه اقتصاد اروپا روبرو خواهیم شد. 

آسلبورن با تاکید بر لزوم اتخاذ استراتژی موثر با هدف تحقق برگزیت بر اساس توافق های اولیه افزود: اروپا خواهان بروز تنش و ناهماهنگی در خصوص اجرایی شدن برگزیت نبوده و نیست. 

گفتنی است پس از رای منفی مجلس عوام انگلیس به برگزیت قرار است امروز «ترزا می» نخست وزیر این کشور طرح اصلاحی موسوم به «پلان بی» را اعلام کند.

کد مطلب 4519227
شقایق لامع زاده

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