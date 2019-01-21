  1. استانها
  2. زنجان
۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۳۰

فرمانده انتظامی استان زنجان خبر داد:

قاچاقچی عتیقه با ۱۳۰ قطعه تاریخی در دام پلیس

قاچاقچی عتیقه با ۱۳۰ قطعه تاریخی در دام پلیس

زنجان-فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: قاچاقچی عتیقه به همراه ۱۳۰ قطعه تاریخی در دام پلیس شهرستان خدابنده گرفتار شد.

به گزارش خبرگزاری  مهر و به نقل از به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس، سرهنگ رحیم جهانبخش افزود: قاچاقچی عتیقه به همراه ۱۳۰ قطعه اریخی در دام پلیس شهرستان خدابنده افتاد و این تعداد اشیای عتیقه از یک دستگاه خودروی سواری سمند کشف شد. 

وی تصریح کرد: پلیس آگاهی خدابنده، روز گذشته (۳۰ دی‌ماه) در مسیر ارتباطی بیجار - خدابنده، خودروی سواری را متوقف و در بازرسی از آن، این اشیای تاریخی که شامل انواع سکه، وسایل زینتی، مهر، سرنیزه، نیزه و ظرف بود را کشف و ضبط کرد. 

جهانبخش بابیان اینکه بر اساس اعلام نظر کارشناسان میراث فرهنگی، این اشیای عتیقه، مربوط به دوره مفرغ و عصر آهن با قدمت قریب به ۳۰۰۰ سال پیش است، افزود: این اشیای تاریخی مکشوفه برای بررسی بیشتر تحویل کارشناسان شد. 

فرمانده انتظامی استان زنجان افزود: متهم دستگیر شده که در پوشش مسافر نسبت به قاچاق عتیقه اقدام می‌کرد، پس از تشکیل و تکمیل پرونده، تحویل مراجع قضایی شد .

کد مطلب 4519228

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۳:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      درود

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها