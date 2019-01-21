  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۲۴

در کمیسیون بهداشت مجلس انجام شد؛

تشکیل کمیته تخصصی برای موضوع مراکز آموزشی علوم پزشکی خصوصی

تشکیل کمیته تخصصی برای موضوع مراکز آموزشی علوم پزشکی خصوصی

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیته تخصصی برای رسیدگی به معضلات ایجاد مراکز آموزشی علوم پزشکی خصوصی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری خانه ملت، حیدر علی عابدی با اشاره به دستور کار کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از حضور سعید نمکی سرپرست وزارت بهداشت و باقر لاریجانی معاون آموزشی این وزارتخانه خبر داد و گفت: دستور کار ابتدایی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص رسیدگی به معضلات ایجاد مراکز آموزشی علوم پزشکی خصوصی بود که به صورت کامل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: در ادامه جلسه کمیسیون بهداشت مقرر شد، کمیته‌ای برای بررسی و رسیدگی به معضلات تاسیس مراکز خصوصی علوم پزشکی تشکیل شود و در جلسات آینده با جزئیات بیشتری بررسی و تصمیم‌گیری شود.

وی خاطرنشان کرد:  دستور کار دوم کمیسیون بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۵)‌ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور بود که در کمیسیون بهداشت به عنوان یک کمیسیون فرعی مطرح  شد.  

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با اشاره به متن تبصره الحاقی خاطر نشان کرد: حق بر آموزش جزء حقوق اساسی افراد است و هیچکس را نمی‌توان به عذری غیر از عدم صلاحیت علمی مقرر، از آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی از جمله آموزش عالی منع کرد.

وی گفت: افراد دارای سابقه محکومیت کیفری قطعی در جرایم سازمان‌یافته قاچاق انسان، محاربه حدی و جاسوسی برای کشور متخاصم در طول مدت محرومیت تبعی اجتماعی از آموزش در مقاطع تحصیلات تکمیلی در مؤسسات آموزش عالی دولتی محروم هستند.

عابدی خاطرنشان کرد: کلیه قوانین و مقررات عام و خاصی که شرایطی جز صلاحیت علمی برای بهره‌مندی از حق آموزش مقرر کرده‌اند، صرف‌نظر از مرجع و زمان تصویب، لغو می‌شوند. متن این تبصره بود که برای الحاق به ماده یاد شده در کمیسیون بهداشت و درمان به رای گذاشته شد و اعضای کمیسیون نیز به آن رای ندادند.

کد مطلب 4519267

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها