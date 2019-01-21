تشکیل کمیته تخصصی برای موضوع مراکز آموزشی علوم پزشکی خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری خانه ملت، حیدر علی عابدی با اشاره به دستور کار کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از حضور سعید نمکی سرپرست وزارت بهداشت و باقر لاریجانی معاون آموزشی این وزارتخانه خبر داد و گفت: دستور کار ابتدایی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص رسیدگی به معضلات ایجاد مراکز آموزشی علوم پزشکی خصوصی بود که به صورت کامل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: در ادامه جلسه کمیسیون بهداشت مقرر شد، کمیته‌ای برای بررسی و رسیدگی به معضلات تاسیس مراکز خصوصی علوم پزشکی تشکیل شود و در جلسات آینده با جزئیات بیشتری بررسی و تصمیم‌گیری شود.

وی خاطرنشان کرد: دستور کار دوم کمیسیون بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۵)‌ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور بود که در کمیسیون بهداشت به عنوان یک کمیسیون فرعی مطرح شد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با اشاره به متن تبصره الحاقی خاطر نشان کرد: حق بر آموزش جزء حقوق اساسی افراد است و هیچکس را نمی‌توان به عذری غیر از عدم صلاحیت علمی مقرر، از آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی از جمله آموزش عالی منع کرد.

وی گفت: افراد دارای سابقه محکومیت کیفری قطعی در جرایم سازمان‌یافته قاچاق انسان، محاربه حدی و جاسوسی برای کشور متخاصم در طول مدت محرومیت تبعی اجتماعی از آموزش در مقاطع تحصیلات تکمیلی در مؤسسات آموزش عالی دولتی محروم هستند.

عابدی خاطرنشان کرد: کلیه قوانین و مقررات عام و خاصی که شرایطی جز صلاحیت علمی برای بهره‌مندی از حق آموزش مقرر کرده‌اند، صرف‌نظر از مرجع و زمان تصویب، لغو می‌شوند. متن این تبصره بود که برای الحاق به ماده یاد شده در کمیسیون بهداشت و درمان به رای گذاشته شد و اعضای کمیسیون نیز به آن رای ندادند.