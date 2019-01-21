سودهای مطرح شده بادکنکی بوده و واقعی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عضو هیات مدیره بانک سرمایه در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات سه مدیر بانک سرمایه تصریح کرد: در مهر ۹۲عمده مشکلات مدیریتی آغاز شد و پس از چند ماه، به رییس صندوق اعلام کردیم که سود دهی ها کاهش یافته و معوقات افزایش یافت.

فردی که عامل این اتفاقات بود بعدها به عنوان سرپرست بانک تعیین شد و این در حالی است که ما مطلع شدیم این فرد، سلب صلاحیت حرفه ای در پرونده دارد. با توجه به اوضاع موجود در آن زمان، نامه ای به بانک مرکزی ارسال کرده و تبعات را گزارش دادم. در آن زمان بانک مرکزی نامه ای به ایشان ارسال کرد و اعلام کرد بروز هر گونه تخلف احتمالی بر عهده شما است.

وزیر دولت احمدی نژاد تصریح کرد: مشکلات پایه ای زیاد است و ما هم تا جایی که در توان مان بوده ، سعی داشتیم کار را جلو ببریم.

قاضی مسعودی در ادامه و در واکنش به دفاعیات متهم از نماینده دادستان خواست سوالات خود را از متهم بپرسد.

نماینده دادستان ادامه داد: سوددهی هایی که مطرح شد، بادکنکی بوده و واقعی نبوده است از سویی گران نمایی در رابطه با املاک شده است.

قهرمانی افزود: روستایی با هزار درصد گران نمایی توسط هدایتی وثیقه بانک می شود و این در حالی است که در استعلامی که کردیم آقای هدایتی یک سیم کارت هم به اسمش نیست. ایشان ملک های مشکل دار را با چندین مالک معرفی می کنند. لاشه های پول‌ها را امروز در فیلم‌ها می بینم و در شبکه خانگی حضور می یابند. می گویید تحریم ها را دور زدیم، این برای زینت افعال شماست. سرمایه بانک تبدیل به قیر در امارات و دبی شده و پول آن به هستی آقایان رفته است.

وی با بیان اینکه بانک سرمایه را متهمان می چرخاندند، گفت: ۶۰۰میلیارد به اسم مدیران کارتن خواب تسهیلات اخذ شده است.