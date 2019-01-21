انتشار یکصدمین کتاب گویای سوره مهر/ رادیو نمایش تجلیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از انتشار یکصدمین کتاب گویای سوره مهر با حضور مدیران سوره مهر، مدیران و هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی و رادیو نمایش در حوزه هنری برگزار شد.

عبدالحمید قره‌داغی مدیرعامل انتشارات سوره مهر در این مراسم از محمدرضا قربانی مدیر کل هنرهای نمایشی و رادیو نمایش برای کیفیت کتاب های صوتی قدردانی کرد.

در این مراسم، صادق زنگنه مدیر گروه فرهنگ و جامعه رادیو نمایش درباره تولید کتاب های صوتی گفت: همکاری رادیو نمایش با حوزه هنری در حوزه تولید کتاب های صوتی از یک سال و نیم گذشته آغاز شده است و حقیقتا فکر نمی کردم با پخش این آثار از رادیو، تا این حد بازخورد مثبت از شنوندگان دریافت کنیم. از نمونه های داخلی و خارجی مدل های مختلفی را امتحان کردیم تا به استاندارد مورد نظر برسیم و به دلیل علاقه مندی شنوندگان و درخواست مکرر آنها برای تولید کتاب های صوتی بیشتر، تشویق شدیم تا با همکاری انتشارات سوره مهر، ۷۳ عنوان کتاب را با کمک هنرمندان پرتلاش رادیو نمایش تولید کنیم.

در بخش دیگری از این مراسم میرطاهر مظلومی گوینده و بازیگر رادیو، تئاتر، سینما و تلویزیون با قرائت شعری در وصف حضرت فاطمه زهرا(س) و تسلیت ایام فاطمیه از مدیر عامل سوره مهر برای برگزاری مراسم تشکر کرد.

وی در این مراسم بیان کرد: هوشمندی محمدرضا قربانی مدیرکل رادیو نمایش باعث شد تا تحقیقات میدانی وسیعی در عرصه تولید کتاب های صوتی در رادیو نمایش انجام شود به خصوص توجه وی به کتاب هایی که مقام معظم رهبری به آنها اهتمام ویژه ای داشته اند مثل «دختر شینا» و «فرنگیس» که علاوه بر کتاب صوتی به نمایش رادیویی نیز تبدیل شده اند نیز ستودنی است.

مظلومی در پایان گفت: رادیو با تولید کتاب‌های صوتی می‌تواند زیرساخت‌های فرهنگی را جابه جا کند و تا حد بسیار زیادی سرانه مطالعه کتاب را بالا ببرد و در این میان رادیو نمایش با وجود هنرمندان و گویندگان کاربلد و حرفه‌ای در این زمینه بسیار موفق عمل می کند.

در این مراسم، مدیران حوزه هنری از رادیو نمایش به واسطه حمایت حرفه ای و همه جانبه در زمینه تولیدات صوتی قدردانی کردند.