افزایش تخت های بیمارستانی و کاهش آمار سزارین در جنوب غرب خوزستان

حجت الله جانبی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح برخی از دستاوردهای این معاونت در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: تا پیش از سال ۹۲ تعداد تختهای موجود در حوزه فعالیت دانشکده علوم پزشکی آبادان در شهرستان های آبادان، خرمشهر و شادگان، ۶۴۱ تخت بود که در سال جاری رقم تختهای بیمارستانی به ۹۴۱ عدد رسیده است.
وی با اشاره به کاهش آمار عمل سزارین از ۴۳ درصد در سال ۹۳ به ۳۳ درصد در سال ۹۷، افزود: کسب رتبه درجه یک اعتباربخشی در تمامی بیمارستانهای تحت پوشش این دانشکده از دیگر موفقیتهای این مجموعه به شمار می رود.
وی از جذب پزشکان فوق تخصص در رشتههای آنکولوژی، گوارش، ریه، جراح پلاستیک، روماتولوژی و نوزادان برای نخستین بار در منطقه خبر داد و اظهار کرد: موضوع استقرار رشته طب اورژانس به طور ۲۴ ساعته، در بخش اورژانس بیمارستانهای منطقه جنوب غرب خوزستان اجرایی شد.
وی تصریح کرد: افتتاح مرکز دولتی درمان سوء مصرف مواد در بیمارستان طالقانی و حضرت زینب(س) و انعقاد قرارداد با بیمه سلامت و تجهیز و راهاندازی بخشهای مراقبتهای ویژه نوزادان، پزشکی هستهای و آنکولوژی بیمارستان طالقانی از دیگر اقدامات صورت گرفته در حوزه درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان محسوب می شود.
معاون درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان همچنین از راهاندازی بخش بلوکهای زایمانی در بیمارستانهای تحت پوشش این دانشکده خبر داد و یادآور شد: راهاندازی کلینیک دندانپزشکی در بیمارستان آیتالله طالقانی با تعرفه دولتی نیز محقق شده است.
جانبی با اشاره به خرید تجهیزات جدید گفت: سیتیاسکن ۱۶ اسلایس، C-ARM، ویدیو آندوسکوپ، لاپاراسکوپ، دستگاه فلوسایتومتری (برای انجام تحقیقات سلولی و مولکولی، بافت شناسی، ایمونولوژی) و دستگاه الکترو کمی لومینسانس از جمله این تجهیزات هستند.
وی افزود: راهاندازی کلینیکهای ویژه در شهرستانهای تابعه، راهاندازی بخشهای بستری بیمارستان شهید بهشتی و احداث مرکز غربالگری سرطان(تیپ یک) نیز اجرایی شده است.
وی از راهاندازی دستگاه آندوسکوپی و CT SCAN در بیمارستانهای تابعه دانشکده، راهاندازی ۲ مرکز تصویر برداری MRI در آبادان، تجهیز و راهاندازی بیمارستان حضرت زینب(س) با ۳۴ تخت مصوب در اروندکنار، بهسازی اورژانس بیمارستانهای تابعه، بهسازی فضای فیزیکی بخشهای بستری و نزدیک بودن راهاندازی بخش دیالیز بیمارستان حضرت زینب(س) اروندکنار به عنوان دیگر اقدامات حوزه درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان به یمن وجود انقلاب اسلامی برشمرد.
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