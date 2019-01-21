بغداد و اربیل تحریمهای ضد ایرانی را نادیده می گیرند

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- سمیه خمارباقی: سفر اخیر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به عراق در راس یک هیئت اقتصادی و سیاسی، تحریم های ضد ایرانی آمریکا و سفر احتمالی برهم صالح رئیس جمهوری عراق به آمریکا و حضور نظامیان آمریکایی در عراق از جمله موضوعاتی بود که در گفتگو با نماینده اقلیم کردستان عراق در تهران مطرح شد که مشروح آن از نظر می گذرد:

*بر اساس اخبار منتشر شده، ۳ حزب دموکرات کردستان، اتحادیه میهنی و جنبش گوران درخصوص پستهای کلیدی توافق کرده اند. بر این اساس «نچیروان بارزانی» ریاست اقلیم، «مسرور بارزانی» نخست وزیر اقلیم و «بیگرد طالبانی» ریاست پارلمان اقلیم کردستان عراق را برعهده خواهند گرفت. آیا این خبر را تایید می کنید؟ آیا تصور نمی کنید وزن سیاسی حزب دموکرات بر اساس این خبر در ساختار سیاسی اقلیم کردستان عراق بالا خواهد بود؟

تاکنون احزاب کردی همچون اتحادیه میهنی کردستان، حزب دموکرات و گوران در حال مذاکره هستند در چارچوب پیشنهاد، حزب دموکرات برای ریاست اقلیم، «نچیروان بارزانی» و برای نخست وزیری «مسرور بارزانی» را کاندیدا کرده اند.

اتحادیه میهنی تا این لحظه تصمیم نگرفته است و دو تا کاندیدا دارد یکی از آنها بیگرد طالبانی و دیگری دکتر «ریواس فایق» همه اینها طرح و پیشنهاد است. تاکنون هیچ توافق نهایی صورت نگرفته است و ما در انتظار جلسه پارلمان و توافقات سیاسی هستیم.

مذاکرات طی هفته جاری نیز ادامه دارد و در صورت توافق، جلسه پارلمان برگزار خواهد شد. درباره وزن سیاسی حزب دموکرات باید گفت قدرت سیاسی و نفوذ سیاسی حزب دموکرات مربوط به نتایج انتخابات است که خب حزب دموکرات آراء بیشتری به دست آورد.

اگرچه حزب دموکرات آرای بیشتری در انتخابات به دست آورده است اما برای تعیین مدیریت و سیاست استراتژیک اقلیم باید توافق صورت گیرد. درست است که ریاست اقلیم کردستان و نخست وزیر متعلق به حزب دموکرات است اما باید توفق صورت گیرد اکثر مناصب دولتی بر اساس استحقاقات انتخاباتی صورت می گیرد. احزاب مذکور فعلا در حال مذاکره هستند و تاکنون توافقی صورت نگرفته است و تصمیم گیری نهایی نشده است.

*مهمترین محورهای سفر دکتر ظریف وزیر خارجه ایران به اقلیم کردستان عراق چه بود و چه موضوعاتی مطرح شد؟

سفر وزیر خارجه ایران به عراق اهمیت خاصی داشت چه برای بغداد و چه اقلیم. محورهایی که صحبت شد، مسائل امنیتی و هماهنگی و رایزنی درخصوص شرایط کنونی منطقه و موضوع دیگر تحریم های آمریکا علیه ایران بود و تاکید شد که روابط تهران با بغداد و اقلیم کردستان باید برقرار باشد و تقویت شود. توافقاتی صورت گرفت که به موجب آن همکاری های لازم و حفظ وضعیت کنونی بین دو کشور ادامه خواهد یافت.

در چارچوب قانون اساسی عراق، اقلیم کردستان عراق پایبند به همکاری های لازم و حفظ شرایط کنونی برای ادامه فعالیتها است و در همین راستا تاکنون خبر خاصی نیست که بگوییم فعالیت اقتصادی یا همکاری های لازم میان ایران و عراق افت کرده است. به نظرم همکاری ها ادامه خواهد یافت.

*بر اساس برخی اخبار آمریکا برخی نظامیان خود را از سوریه به عراق و از جمله اقلیم کردستان عراق منتقل کرده است، این خبر مورد تایید است؟

خبر دقیقی ندارم و تنها خبری که داریم این است که پایگاه نظامی «کی وان»(K1) شاهد حضور نظامیان آمریکایی است. نظامیان آمریکایی جدیدی وارد عراق نشده اند و همان نیروهایی هستند که برای جنگ با داعش وارد عراق شده بودند. چیزی که در رسانه ها وجود دارد این است که تعدادی از نظامیانی که از سوریه عقب نشینی کرده اند به پایگاه نظامی «کی وان»(K1) در کرکوک وارد شده اند.

من شخصا نمی توانم ورود این نظامیان را تایید کنم اما آن را شنیده ام. وزارت پیشمرگه اقلیم کردستان عراق این خبر را کلا تکذیب و اعلام کرده است که هیچ نظامی آمریکایی جدیدا وارد اقلیم کردستان عراق نشده است.

نکته ای که وجود دارد این است که هر گونه حضور نظامیان آمریکایی در عراق باید در چارچوب توافقات استراتژیک بین عراق و آمریکا صورت گیرد که اقلیم کردستان عراق نیز شامل این توافقات می شود.

*خبری مبنی بر ایجاد پایگاه آمریکایی در «شقلاوه» اقلیم کردستان عراق منتشر شده است آیا اقلیم به آمریکا اجازه خواهد داد از این پایگاه و پایگاه های دیگر اقلیم برای حمله به ایران استفاده کند؟

من تاکید می کنم که هیچ پایگاه جدیدی در خاک اقلیم کردستان عراق تاسیس نشده است و همان پایگاه های قبلی است که برای جنگ با داعش تاسیس شده بود. چنین پایگاهی وجود ندارد. اقلیم کردستان عراق در چارچوب حفظ وحدت عراق نمی تواند به صورت یکجانبه برای حضور نیروهای خارجی در خاک خود تصمیم گیری کند و این موضوع باید در چارچوب توافق با بغداد صورت گیرد.

بغداد و اقلیم اجازه نخواهند داد از خاک این منطقه به ایران حمله شود. غیر از پایگاه نظامی «کی وان» پایگاه دیگری که نظامیان آمریکایی در آن حضور داشته باشند وجود ندارد. هر چیزی که وجود دارد پایگاه های عراقی یا پایگاه های پیشمرگه هستند و در شقلاوه اصلا پایگاه نظامیان آمریکایی وجود ندارد.

به صورت کلی در پارلمان عراق در حال حاضر یک پروژه مطرح است که شامل کل عراق از جمله اقلیم کردستان است که نیروهای نظامی خارجی باید از عراق خارج شوند. اینکه این طرح در پارلمان عراق تصویب خواهد شد یا خیر باید بگویم که توافقات سیاسی در عراق بسیار سخت شده است. منافع حزبی و وابستگی گروه های سیاسی و عدم وحدت ملی و اینکه هر حزب و جریانی منافع خود و نه منافع ملی را در نظر می گیرد مانع اتخاذ توافقات سیاسی است.

*شما در گفتگویی عنوان کرده اید که اقلیم کردستان عراق و بغداد برای اجرای تحریم های آمریکا علیه ایران تحت فشار هستند. چه راهکارهایی برای حفظ رابطه تجاری و اقتصادی با ایران از سوی بغداد و اربیل وجود دارد که تحریم های آمریکا علیه ایران را نادیده بگیرد؟

اقلیم و بغداد تحت فشار زیادی هستند تا با تحریم های آمریکا علیه ایران همراهی کنند، سفرهای وزیر خارجه و مسئول خزانه داری آمریکا به عراق و دیدار با مقامات این کشور یعنی اینکه آمریکایی ها به دنبال بسیج کردن سیاست هایشان علیه ایران هستند اما اقلیم و بغداد تاکنون همراهی نکرده اند و خود آمریکایی دو بار به مدت ۳ ماه عراق را از همراهی با تحریم های ایران معاف کرده اند.

راهکارها و تجربه های گذشته اکنون نیز برای دور زدن تحریم های ضد ایرانی انجام خواهد شد چرا که ما شریک دشمنی با مردم ایران نخواهیم بود و هر کاری که از دستمان بربیاید برای دور شدن از مشارکت در تحریم های ضد ایرانی اتخاذ خواهیم کرد و در این زمینه در چارچوب توافق با بغداد فعالیت خواهیم کرد.

تا این لحظه نیت این است که عراق با ایران همکاری کند و در تحریم های ضد ایرانی مشارکت نداشته باشد اما جزئیات این راهکارها و ساز و کار آن مشخص نیست. ما یک جغرافیای مشترک با ایران داریم که نمی توانیم آن را تغییر دهیم.

ایران همیشه در شرایط سخت در کنار ملت عراق بوده است و ما نمی توانیم این موضوع را نادیده بگیریم لذا بغداد دنبال حفظ روابط تجاری و اقتصادی با ایران است.

*«عامر الفایز» عضو کمیسیون روابط خارجی پارلمان عراق از احتمال بسیار سفر «برهم صالح» رئیس جمهوری این کشور به آمریکا با هدف معافیت از تحریم های ضد ایرانی خبر داده است آیا این خبر را تایید می کنید؟

بله این خبر را تایید می کنم و زمانی که آقای برهم صالح رئیس جمهور عراق شدند آمریکایی ها از وی برای سفر به واشنگتن دعوت کردند و این سفر به سال جدید میلادی (۲۰۱۹) موکول شد و به نظرم این سفر نزدیک است. هدف از این سفر حفظ منافع مردم عراق است و حفظ رابطه تجاری با ایران نیز در چارچوب منافع ملت عراق است.