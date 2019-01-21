به گزارش خبرنگار مهر، محمد اهلی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با فرماندار شهرستان خلخال تصریح کرد: با مشارکت دستگاههای مرتبط برای گسترش شهرکهای صنعتی تملک زمین و پیگیریهای لازم در راستای احداث شهرک فناوری برق و الکترونیک تداوم خواهد یافت.
وی به مشکل کمبود زمین برای ایجاد شهرکها اشاره کرد و افزود: با مشارکت همه جانبه سرمایهگذاران بخش خصوصی قسمت بزرگی از مشکلات موجود در این بخش برطرف خواهد شد.
سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی استان در خصوص برنامههای این مجموعه برای گسترش زیرساختهای موجود اشاره کرد و یادآور شد: توسعه نواحی صنعتی در شهر رضی، نوجهده و ایجاد نواحی صنعتی صنفی در شهرهای اردبیل، انگوت، ثمرین و موران پیگیری میشود.
اهلی بر ضرورت فراهم آوردن شرایط لازم برای برخورداری از کمترین دغدغه در شهرکهای صنعتی استان تاکید کرد و افزود: راهاندازی ۱۵ ناحیه جدید صنعتی در استان اردبیل در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته وی برای توسعه شهرکهای صنعتی اردبیل استعلام و تصویب دستورالعملهای لازم در شورای برنامه ریزی استان انجام پذیرفته تا پیگیریهای نهایی برای تحویل زمین و احداث نواحی صنعتی انجام پذیرد.
سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی استان ادامه داد: کلنگ عملیات اجرایی توسعه شهرکهای صنعتی خلخال در مساحت ۲۰ هکتار طی دهه فجر امسال به زمین زده خواهد شد و امیدواریم با بهرهبرداری مناسب از این طرح رشد و توسعه صنعت جنوب استان را بیش از گذشته شاهد باشیم.
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