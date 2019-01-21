به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: آقای رئیس جمهور! گفته بودید بودجه باید شفاف شود پس درباره بودجه شرکت های دولتی که بالغ بر یک تریلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است، شفاف سازی کنید.

وی ادامه داد: آقای روحانی خوب است درباره ردیف بودجه ای که در اختیار شما برای کمک به افراد حقیقی و حقوقی وجود دارد شفاف سازی کنید و لیست این افراد را منتشر کنید تا مردم بدانند به چه کسی و چه مقدار کمک کرده اید.

نماینده مردم محلات در مجلس اظهار داشت: متاسفانه در واگذاری ها به جای خصوصی سازی اختصاصی کاری می شود و سوال این است چرا شرکت ها به افراد خاص و بدون اهلیت واگذار شده است!

سلیمی تاکید کرد: دیوان محاسبات باید گزارشی درباره مابه التفاوت قیمت ارز به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: دیدید فرانسه هم ما را تحریم کرد و SPV هم اجرا نشد و این در حالی است که ما در راکتورهای خود بتن ریختیم و سانتریفیوژها را جمع کردیم و سوال این است برجام چه شد؟

وی ادامه داد: چرا به قانون مجلس درباره برجام عمل نمی شود و هیئت نظارت بر برجام گزارشی به مردم درباره این موضوع ارائه نمی کند!

سلیمی خاطرنشان کرد: آقای رئیس جمهور به داد مردم برسید و آیا شما می دانید قیمت گوشت به چند هزار تومان رسیده است؟