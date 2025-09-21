آئین استقبال از دانشجویان در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست دانشگاه خلیج فارس صبح یکشنبه در این مراسم ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: امید داریم که این سال تحصیلی جدید سالی پر از خیر و برکت همراه با دستاوردهای خوب در حوزههای مختلف از جمله پژوهش و فناوری باشد.
احمد شیرزادی اضافه کرد: علیرغم تلاشها و دستاوردهای ارزشمند کنونی، ضرورت دارد تا با اهتمام ویژه، برای پیشرفت کشور در حوزه علم و فناوری تلاش شود.
سرپرست دانشگاه خلیج فارس با یادآوری سابقه درخشان ایران در حوزههای نوین علمی، گفت: اولین دانشگاه به شکل امروزی در جهان متعلق به ایران بوده است که این علاقمندی ایرانیان به علم، فناوری و دانش، مثال زدنی و ستودنی است.
وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که باید به آن دقت کنیم توسعه علمی همه جانبه است که باید در تمامی حوزههای علم و فناوری اتفاق بیافتد چرا که چشم مردم برای برون رفت از شرایط امروز به دانشگاههاست.
شیرزادی ادامه داد: همانطور که علما گفتهاند: «العلم السلطان» قطعاً زیربنای تمامی مسائل پیشرفت، علم و فناوری است و امیدواریم که با درک درست این وظیفه خطیر، بتوانیم دست به دست هم داده و سال تحصیلی خوب و پر از دستاورد علمی و فناوری شروع کنیم.
محمد منصوری مقدم معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه خلیج فارس نیز ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید و ابراز امیدواری برای سالی پر از موفقیت و ارتقا جایگاه دانشگاه گفت: باید دست به دست هم دهیم تا فضایی خوب برای کسب علم دانش و معرفت بسازیم چرا که دانشگاه بستری فرهنگی است که دانشجویان در آن به کسب علم و دانش میپردازند.
دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه با حضور بر سر قبور شهدای گمنام، در آستانه هفته دفاع مقدس با آرمان والای شهیدان تجدید عهد و پیمان کردند.
