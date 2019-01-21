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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۳۱

در تذکری مطرح شد؛

انتقاد نوبخت از صداوسیما/ چرا به تعیین مالیات پزشکان می‌پردازید؟

انتقاد نوبخت از صداوسیما/ چرا به تعیین مالیات پزشکان می‌پردازید؟

عضو کمیسیون بهداشت مجلس از بحث علنی صداوسیما در مورد مالیات پزشکان انتقاد کرد و گفت: اعتماد مردم را به جامعه پزشکی مخدوش کرده‌اید.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، علی نوبخت نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون بهداشت در تذکری به وزیر اقتصاد و رئیس سازمان صدا و سیما گفت: موضوع مالیات پزشکان امروز نقل هر مجلسی شده و صدا و سیما این بحث را به مرعا و منظر مردم گذاشته است و اعتماد مردم را به جامعه مقدس پزشکی مخدوش کرده است.

وی با تأکید بر لزوم پرداخت مالیات از سوی صنوف مختلف اظهار داشت: از ۶ ماه گذشته، تیمی از سوی سازمان امور مالیاتی و سازمان نظام پزشکی در حال بررسی موضوع مالیات پزشکان هستند. جلوی بی اعتمادی مردم به جامعه پزشکی را بگیرید.

نوبخت تأکید کرد: علیرغم اینکه قیمت همه چیز چندین برابر افزایش یافته است، جامعه نجیب پزشکی  قیمت ویزیت را تغییر نداده است.

در ادامه محمد حسین قربانی عضو دیگر کمیسیون بهداشت و نماینده مردم آستانه اشرفیه در تذکری گفت: کمیسیون تلفیق چه کاره است که می خواهد مالیات برای پزشکان را تعیین کند؟ سازمان امور مالیاتی باید در این خصوص تصمیم گیری کند.

کد مطلب 4519389

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    نظرات

    • جلالی DE ۰۱:۲۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      برای نماینده مجلس آقای نوبخت متاسفم که بجای دفاع از حقوق مردم از خلاف جامعه پزشکی که با ندادن مالیات ضربه به اقتصاد مملکت میزنند دفاع میکند، شمانماینده مردم هستید یا پزشکان متخلف؟

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