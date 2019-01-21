به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، علی نوبخت نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون بهداشت در تذکری به وزیر اقتصاد و رئیس سازمان صدا و سیما گفت: موضوع مالیات پزشکان امروز نقل هر مجلسی شده و صدا و سیما این بحث را به مرعا و منظر مردم گذاشته است و اعتماد مردم را به جامعه مقدس پزشکی مخدوش کرده است.

وی با تأکید بر لزوم پرداخت مالیات از سوی صنوف مختلف اظهار داشت: از ۶ ماه گذشته، تیمی از سوی سازمان امور مالیاتی و سازمان نظام پزشکی در حال بررسی موضوع مالیات پزشکان هستند. جلوی بی اعتمادی مردم به جامعه پزشکی را بگیرید.

نوبخت تأکید کرد: علیرغم اینکه قیمت همه چیز چندین برابر افزایش یافته است، جامعه نجیب پزشکی قیمت ویزیت را تغییر نداده است.

در ادامه محمد حسین قربانی عضو دیگر کمیسیون بهداشت و نماینده مردم آستانه اشرفیه در تذکری گفت: کمیسیون تلفیق چه کاره است که می خواهد مالیات برای پزشکان را تعیین کند؟ سازمان امور مالیاتی باید در این خصوص تصمیم گیری کند.