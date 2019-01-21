به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر حق جویان اظهار داشت: پس از دریافت گزارشی توسط ماموران پلیس شهر نوسود مبنی بر بارگیری و انتقال مقدار زیادی کالای قاچاق در یکی از مناطق صعب العبور، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: پس از شناسایی محل تردد قاچاقچیان، تیمی از ماموران پلیس به محل اعزام و پس از سد کردن راه آن ها، مقداری زیادی کالای قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی پاوه کالاهای قاچاق کشف شده را شامل ۱۶۸ دست پوشاک زنانه و مردانه، ۹۸ متر پارچه و ۲۰ هزار نخ سیگار عنوان کرد و گفت: طبق نظر کارشناسان، ارزش محموله های قاچاق کشف شده به ۸۰ ملیون تومان می رسد.

وی همچنین با اشاره به فرار قاچاقچیان با توجه به آشنایی با معابر صعب العبور منطقه، از تلاش پلیس برای دستگیری آن ها خبر داد.