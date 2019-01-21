به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریعتمداری در یکصد و چهل و نهمین جلسه شورای عالی حفاظت فنی گفت: شورای حفاظت فنی امروز مقرر کرد که مشاغل عملیاتی آتش نشانی به ۱۳ گروه شغلی گروه ب مشاغل سخت و زیان‌آور اضافه شود.

وی در این باره توضیح داد: بر این اساس مشاغل عملیاتی آتش نشانی ماهیتاً سخت و زیان آور محسوب می شوند و با تمهیدات کارفرما امکان خروج آنها از شمول قانون مشاغل سخت و زیان آور وجود ندارد.

شریعتمداری تاکید کرد: یکی دیگر از تصمیمات امروز شورای عالی حفاظت فنی این بود که برای نظارت بر کارگاه‌هایی که مشمول بند الف قانون مشاغل سخت و زیان آور می شوند، یک کارگروه فنی دائمی تشکیل شود تا استانداردسازی کارگاه ها را به طور مستمر رصد کنند.

وی ادامه داد: همچنین الحاق مشاغل عملیاتی آتش نشانی به گروه ب مشمولین عناوین شغلی مصوب شورای عالی حفاظت فنی که شاغلین آنها تابعیت قانون کار و تامین اجتماعی را دارند مورد تایید شورا قرار گرفت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: مصادیق مشاغل عملیاتی ضمیمه و ابلاغ شود و در مورد سایر مشاغل احتمالی که در مورد آنها نظرات مختلفی وجود دارد ، مصادیق مشاغل عملیاتی آتش نشانی پس از اخذ شرح شغلی از شهرداری مناطق و با تایید کمیته های موضوع ماده 8 آیین نامه در این گروه لحاظ خواهد شد.

لازم به ذکر است: گروه الف مشاغل سخت و زیان آور شامل گروه هایی است که کارفرما می تواند با سالم سازی و تمهیدات فنی نسبت به حذف صفت سخت و زیان آوری شغل کارگر اقدام کند.