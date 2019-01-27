به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: اجرا و پیاده‌سازی پروژه سیستم جامع و یکپارچه منابع انسانی در راستای برنامه‌های راهبردی و اقتصاد مقاومتی، ‌ استمرار اجرای طرح کرامت رضوی با اعزام ۳۰ هزار نفر از مستمری‌بگیران و بازنشستگان سازمان در قالب ۸۱ کاروان زیارتی از سراسرکشور به مشهد مقدس و ارائه خدمات فرهنگی به بیمه‌شدگان، خانه کارگر و کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران از دیگر فعالیت های معاونت اداری و مالی این سازمان است.

‌از دیگر اقدامات معاونت اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی در سال جاری می توان به برگزاری المپیاد ورزشی آقایان بازنشسته (کارگری و کارمندی) در ۶ رشته ورزشی به میزبانی اداره کل استان هرمزگان و بانوان بازنشسته (کارگری و همکار) در۵ رشته ورزشی به میزبانی اداره کل استان فارس، برگزاری ۱۰ المپیاد ورزشی کارکنان شاغل سازمان در رشته‌های مختلف در دو بخش آقایان و خانم‌ها، ‌بازنگری در آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی سازمان در راستای اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی (از اولویت‌های ابلاغی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دوازدهم)، ‌اجرای طرح پرداخت متمرکز تعهدات کوتاه‌مدت بیمه‌شدگان و توسعه طرح تعمیم سیستم اتوماسیون اداری در سطح مراکز استانی، واحدهای اجرایی، شرکت‌ها و مؤسسات تابعه اشاره کرد.

‌شروع اجرای طرح تعمیم سیستم اموال منقول تحت سکوی وب در واحدهای تابعه سراسر کشور، ‌محاسبه و پرداخت بر خط به پزشکان طرف قرارداد و دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی، ‌پرداخت متمرکز به موسسات طرف قرارداد دفاتر اسناد پزشکی، راه‌اندازی سیستم بودجه متمرکز سازمان، ‌ استقرار کشوری سامانه مدیریت یکپارچه آموزش، پیاده‌سازی آموزش‌های الکترونیکی در قالب برگزاری دوره‌های وب‌کنفرانس و تهیه محتوای الکترونیکی و برگزاری جلسات هم اندیشی سازمانی از دیگر فعالیت های معاونت اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی در سال جاری است.

‌کسب رتبه برتر در حوزه ارائه خدمات الکترونیکی و تحول دیجیتالی در نظام اداری در میان دستگاه‌های اجرائی کشور از طریق راه‌اندازی و اجرای متمرکز سیستم اتوماسیون اداری سازمان در دومین همایش بزرگ نظام اداری کشور و چهل‌وهشتمین مجمع مدیران دبیرخانه‌های کل کشور و دریافت لوح تقدیر از معاونت پشتیبانی و تحول اداری دفتر ریاست‌جمهوری در اردیبهشت ماه سال‌جاری و اخذ رتبه برتر در خدمات‌دهی مناسب به ایثارگران در میان دستگاه‌های اجرائی کشور از طریق جذب بالغ بر ۱۳۰۰ نفر از فرزندان مشمول ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (از سال ۹۴ تاکنون) و دریافت لوح تقدیر از ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران در اردیبهشت ماه سال‌جاری وراه‌اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ازفعالیت های شاخص این معاونت است. حوزه معاونت اداری مالی سازمان در ۹ ماه منتهی به آذر سال جاری ۶۱۳ هزار میلیارد ریال تعهدات پرداخت کرده است.