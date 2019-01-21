به گزارش خبرگزاری مهر، اولین گردهمایی سراسری اساتید،مربیان و مدرسان سبک زندگی قرآنی در راستای برنامه های کارگروه قرآن ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و به همت سازمان دارالقرآن الکریم ، با حضور بیش از ۱۲۰ نفر از اساتید،مربیان و مدرسان سبک زندگی قرآنی از سراسر کشور در روز پنجشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷ در شهر مقدس قم و در جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار می گردد.

مراسم افتتاحیه این گردهمایی یک روزه از ساعت ۸ صبح و در دارالقرآن علامه طباطبایی شهر مقدس قم برگزار خواهد شد و پس از آن نفرات شرکت کننده به دیدار مرجع عالیقدر تشیع حضرت آیت الله جوادی آملی خواهند رفت و پس از آن در سه کارگروه تولید محتوا-دوره های آموزشی و فعالیت های آموزشی به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.