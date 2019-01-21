طرح انتظام بخشی در مناطق جرم خیز زنجان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از نیروی انتظامی استان زنجان، سرهنگ مختار شیرمحمدی افزود: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی وانتظام بخشی در مناطق جرم خیز با هدف افزایش احساس امنیت و آرامش فردی و اجتماعی و برخورد قاطع با برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی در سطح حوزه کلانتری ۱۳ زنجان اجرا شد.

و ادامه داد: در طول اجرای این طرح که با هماهنگی مراجع قضائی در چند مرحله اجرا شد، ۴ سارق دستگیر و یک دستگاه خودرو سرقتی و قطعات داخل خودرو و در و پنجره آلومینیومی از سارقان کشف که با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.