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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۲۷

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان:

طرح انتظام بخشی در مناطق جرم خیز زنجان اجرا می شود

طرح انتظام بخشی در مناطق جرم خیز زنجان اجرا می شود

زنجان-فرمانده انتظامی شهرستان زنجان از اجرای طرح انتظام بخشی در مناطق جرم خیز زنجان خبر داد و گفت: در این طرح ۴ سارق دستگیر و یک خودرو کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از نیروی انتظامی استان زنجان، سرهنگ مختار شیرمحمدی افزود: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی وانتظام بخشی در مناطق جرم خیز با هدف افزایش احساس امنیت و آرامش فردی و اجتماعی و برخورد قاطع با برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی در سطح حوزه کلانتری ۱۳ زنجان اجرا شد.

و ادامه داد: در طول اجرای این طرح که با هماهنگی مراجع قضائی در چند مرحله اجرا شد، ۴ سارق دستگیر و یک دستگاه خودرو سرقتی و قطعات داخل خودرو و در و پنجره آلومینیومی از سارقان کشف که با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 4519451

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