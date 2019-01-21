برگزاری انتخابات شورایاری ها تا خردادماه سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هاشمی با اشاره به آخرین وضعیت زمان برگزاری انتخابات شورایاری ها اظهار کرد: وزیر کشور نظر و اجازه لازم برای برگزاری انتخابات شورایاری ها را به شورای شهر تهران اعلام کرده است.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه زمان برگزاری انتخابات شورایاری ها از سوی شورای شهر تهران اعلام خواهد شد، گفت: اسفند ماه امسال دوره فعالیت شورایاران فعلی به پایان می رسد، بنابراین باید به گونه ای عمل کنیم که انتخابات شورایاری ها سال آینده برگزار و شورایاران جدید مستقر شوند.

وی با اشاره به اینکه اولویت فعلی شورای شهر تهران بررسی برنامه بودجه ۹۸ شهرداری است، عنوان کرد: احتمالاً تا اواخر اردیبهشت ماه سال آینده انتخاب شورایاران جدید به نتیجه می رسد.