به گزارش خبرنگار مهر، بهداد سلیمی که امروز در مراسم بازگشایی موزه ورزش در محل کمیته ملی المپیک حضور داشت در مورد تمریناتی که کنار سهراب مرادی انجام می دهد گفت: کمک خاصی از دستم برنمی آید اما ساعت های تمرینی را با هم هماهنگ کردیم که بتوانیم به هم کمک کنیم. به نظرم سهراب مرادی شانس اول کسب مدال طلای وزنه برداری ایران در المپیک است.

وی در واکنش به اتفاقات و اختلافاتی که در وزنه برداری وجود دارد و اینکه چطور باید این مسائل را مدیریت کرد گفت: مدیریت را باید آقای مرادی انجام دهد. من که وظیفه ام این نیست. ان شالله ایشان بتواند مسائل را مدیریت کنند.

بهداد سلیمی در مورد تصمیم کیانوش رستمی برای تغییر وزن گفت: تغییر وزن اتفاق ساده ای نیست. کیانوش باید خیلی کارشناسی این کار را انجام دهد. وزن زیاد کم کردن آسیب زیادی به ورزشکار می زند.

سلیمی در پاسخ به این پرسش که آیا وارد مدیریت در بخش های مختلف وزنه برداری خواهد شد گفت: چند ماه پیش با آقای مرادی جلسه داشتم اما فدراسیون تمایلی ندارد با من کار کند و می خواهد با همین نفرات کار کند.

وی در مورد اینکه عنوان شده بود قصد بازگشت به تخته و حضور در میادین را دارد گفت: قصدی برای برگشتن به وزنه برداری ندارم و با توجه به وزنی که دارم مشغول تمرین هستم.