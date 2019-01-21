حذف ثبت سفارش گمرکی و تخصیص ارز نیمایی به واردات کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ایوب دهقانکار از تعامل معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت ارزی بانک مرکزی برای حذف ثبت سفارش گمرکی واردات کتاب و تخصیص ارز نیمایی در صورت ثبت سفارش خبر داد و گفت: هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۲/۱/۹۷ به استناد اصل یکصد وسی و هشتم قانون اساسی و تبصره سه ماده هفت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز، واردات کلیه کالاها را ممنوع اعلام کرد.

وی ادامه داد: اجرای قانون فوق می‌توانست واردات کتاب به کشور را با چالش جدی مواجه نموده و مشخصا بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب تهران را تحت الشعاع قرار دهد. با درک این موضوع و اهتمام ویژه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون امور فرهنگی، جلسات متعدد کارشناسی با رئیس و مدیران سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت و معاونت ارزی بانک مرکزی به منظور تشریح مساله و تبیین اقتضائات واردات کتاب به کشور برگزار شد و طی آن جلسات معاونت امور فرهنگی خواستار مستثنی شدن کتاب از فرآیند ثبت سفارش بود.

دهقانکار با اشاره به ابلاغیه اخیر سازمان توسعه تجارت به گمرک جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: هم اکنون با تعاملات انجام شده با دستگاه‌های مذکور، این مهم محقق و مراتب از سوی سازمان توسعه تجارت به گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت اجرا ابلاغ شده است.

مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی همچنین از تخصیص ارز نیمایی به واردکنندگان کتاب خبر داد و گفت: در راستای حمایت از اقتصاد نشر و نیز تسهیل ورود علم به کشور، با پیگیری‌های به عمل آمده، به زودی سامانه‌ای در سازمان توسعه تجارت راه‌اندازی خواهد شد تا آن دسته از واردکنندگان کتاب‌های خارجی که خواستار دریافت ارز نیمایی از طریق ثبت سفارش هستند، بتوانند حواله ارزی خود را پس از تایید معاونت امور فرهنگی دریافت کنند.