غلامرضا محمدی: امیدوارم حمایت وزارت ورزش تا المپیک ادامه یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا محمدی در حاشیه جلسه ستاد اجرایی بازیهای المپیک ۲۰۲۰ توکیو گفت: خوشبختانه جلسه خوبی با حضور بزرگان ورزش از جمله سلطانیفر و صالحی امیری برگزار شد. وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک نگاه ویژهای به رشتههای المپیکی به خصوص کشتی دارند و حمایت همه جانبه از این رشتهها در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: من و محمد بنا خواستههای خود را برای برگزاری اردوها، حضور در تورنمنتها و نفراتی که نیاز داریم در کنار تیم باشند از جمله پزشک تغذیه، مربی بدنساز و ماساژور مطرح کردیم. تمام برنامه های خود را تا مسابقات جهانی و بعد از آن کسب سهمیه المپیک و حضور در بازیهای المپیک ارائه دادیم.
محمدی تصریح کرد: هدفگذاری خود را به لحاظ کسب نتیجه مطرح کردیم و از سلطانیفر خواهش کردم این ارتباط و جلسات بیشتر باشد، چرا که حضور وزیر ورزش و مسئولان بلند پایه ورزش در اردوهای تیمهای ملی برای مربیان و ورزشکاران به خصوص رشتههای المپیکی که شانس مدال آوری بیشتری دارند قوت قلب است.
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد درباره اینکه آیا در مورد تعداد مدالهای هدفگذاری شده در کشتی صحبتی شد یا نه، گفت: امروز در این خصوص بحثی نشد، اما قرار است هر چند مدت یکبار چنین جلساتی برگزار شود. وزیر ورزش نیز با اشاره به حمایتهای همه جانبه خود از رشتههای المپیکی به خصوص کشتی، قول داد حضورش در اردوها حتما بیشتر خواهد شد و در جامهای تختی در اندیمشک و کرمانشاه حضور پیدا خواهد کرد.
محمدی خاطر نشان کرد: خوشبختانه وزیر ورزش ریز به ریز و وزن به وزن نفرات ما را رصد میکند؛ چه جوانان و چه با تجربهها را می شناسد که خیلی خوب است و میتواند انگیزه را برای ما دوچندان کند. امیدواریم این حمایتها همینطور تا المپیک ادامه داشته باشد و منجر به کسب نتایجی درخشان شود.
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