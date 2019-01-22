اپلیکیشنی که جایگزین داروی «ریتالین» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشن، محققان دانشگاه کمبریج یک اپلیکیشن تمرین مغز ساخته اند که به اندازه داروها در ایجاد تمرکز موثر است.

این محققان پژوهشی انجام دادند و طی آن از افراد خواسته شدتا از اپلیکیشنی به نام Decoder استفاده کنند. این اپلیکیشن از هر بازیکن می خواهد با مشاهده توالی اعداد یا اشکال روی صفحه ضربه بزند. افراد پس از ۸ ساعت استفاده از اپلیکیشن طی یک ماه با افزایش تمرکز و توجه روبرو شدند.

محققان ادعا می کنند افرادی که از اپلیکیشن استفاده کردند در مقایسه با افرادی که از داروی محرکی مانند«ریتالین»( یک درمان معمول برای اختلالADHD) استفاده کردند، بهره وری بهتری داشتند.

آنها معتقدند این اپلیکیشن به ارتقای تمرکز کودکان و نوجوانان کمک می کند. زیرا با توجه به گسترش فناوری های مختلف مانند شبکه اجتماعی، دانش آموزان با مشکل عدم تمرکز دست و پنجه نرم می کنند.