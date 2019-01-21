  1. استانها
  2. مرکزی
۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۷:۳۰

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی:

حضور نیروهای انقلابی و دینی در عرصه های مختلف جامعه ضروری است

حضور نیروهای انقلابی و دینی در عرصه های مختلف جامعه ضروری است

اراک- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: حضور نیروهای انقلابی و دینی در عرصه های مختلف جامعه در راستای تبیین جایگاه حاکمیت دینی ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صفر قربانپور روز دوشنبه در همایش طلایه داران فاطمی که با حضور معاون سازمان تبلیغات اسلامی کشور در اراک برگزار شد، اظهار داشت: در شرایطی هستیم که مسئولیت سنگین حاکمیت نظام دینی بخش اعظمی از آن بر دوش ما است، حاکمیتی که بی بدیل در جمهوری اسلامی شکل گرفته و در دیگر نقاط جهان به این شکل هنوز ایجاد نشده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی افزود: کاروان انقلاب و قرآن نیز طی روز های آتی در حوزه تبیین امور دینی در استان حضور دارند چراکه حضور میدانی نیروهای انقلابی و دینی در عرصه ها امروز یک ضرورت است.

وی بیان کرد: این نیروها شامل تشکل های مذهبی، هیات های مذهبی، کانون های فرهنگی تبلیغی و سایر فعالان این عرصه هستند که امروز به مراتب نسبت به گذشته تکلیف سنگین تر و مهمتری بر عهده دارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی خاطر نشان ساخت: تلاش داریم تا استان مرکزی در این زمینه تمام توان خود را عملیاتی و اجرایی کند تا بتوان جایگاه حاکمیت دینی را به طور مطلوب تبیین و تشریح کرد.

قربانپور تصریح کرد: همچنین مقاومت و استواری و پیروی از ولایت فقیه و حمایت از جایگاه آن از مباحثی است که باید بیش از پیش به آن توجه داشته باشیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی ادامه داد: لازم است که حضور جوانان نیز در این عرصه در استان افزایش یابد و برنامه ریزی های کارآمد برای این مهم داشته باشیم.

کد مطلب 4519710

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها