حضور نیروهای انقلابی و دینی در عرصه های مختلف جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صفر قربانپور روز دوشنبه در همایش طلایه داران فاطمی که با حضور معاون سازمان تبلیغات اسلامی کشور در اراک برگزار شد، اظهار داشت: در شرایطی هستیم که مسئولیت سنگین حاکمیت نظام دینی بخش اعظمی از آن بر دوش ما است، حاکمیتی که بی بدیل در جمهوری اسلامی شکل گرفته و در دیگر نقاط جهان به این شکل هنوز ایجاد نشده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی افزود: کاروان انقلاب و قرآن نیز طی روز های آتی در حوزه تبیین امور دینی در استان حضور دارند چراکه حضور میدانی نیروهای انقلابی و دینی در عرصه ها امروز یک ضرورت است.

وی بیان کرد: این نیروها شامل تشکل های مذهبی، هیات های مذهبی، کانون های فرهنگی تبلیغی و سایر فعالان این عرصه هستند که امروز به مراتب نسبت به گذشته تکلیف سنگین تر و مهمتری بر عهده دارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی خاطر نشان ساخت: تلاش داریم تا استان مرکزی در این زمینه تمام توان خود را عملیاتی و اجرایی کند تا بتوان جایگاه حاکمیت دینی را به طور مطلوب تبیین و تشریح کرد.

قربانپور تصریح کرد: همچنین مقاومت و استواری و پیروی از ولایت فقیه و حمایت از جایگاه آن از مباحثی است که باید بیش از پیش به آن توجه داشته باشیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی ادامه داد: لازم است که حضور جوانان نیز در این عرصه در استان افزایش یابد و برنامه ریزی های کارآمد برای این مهم داشته باشیم.