آغاز ثبت نام مرحله دوم وام ضروری بازنشستگان کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید تقی‌زاده با بیان اینکه پرداخت تسهیلات رفاهی در قالب وام ضروری بازنشستگان پیرو تاکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بهبود معیشت بازنشستگان و ارایه خدمات رفاهی و از جمله سیاست های رفاهی دولت تدبیر و امید و به تبع آن صندوق بازنشستگی کشوری است، گفت: امسال پرداخت وام ضروری به مبلغ ۵ میلیون تومان برای ۴۰۰ هزار نفر از بازنشستگان و موظفین صندوق بازنشستگی کشوری با اعتبار ۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد، که مرحله نخست ثبت نام اینترنتی آن در شهریور امسال به مدت یک ماه انجام و حدود ۲۰۰ هزار نفر از بازنشستگان و موظفین، ثبت نام و واجد شرایط دریافت وام شدند.

وی افزود: مرحله نخست پرداخت وام ۵ میلیون تومانی بازنشستگان و موظفین صندوق از مهرماه امسال آغاز شد که این مبلغ هر ماه به حساب واجدین شرایط و براساس نوبت بندی انجام شده با اولویت «کمترین مجموع وام دریافتی» و «کمترین حقوق دریافتی» و با توجه به سقف اعتبار تخصیصی توسط بانک عامل، پرداخت شده که تاکنون چهار مرحله آن برای ۱۳۰ هزار نفر اجرایی شده است و قرار است تا فروردین ماه سال آینده تمامی واجدین شرایط مرحله نخست، وام خود را دریافت کنند.

تقی زاده تصریح کرد: با توجه به ۲۰۰ هزار فقره تسهیلات باقیمانده، ثبت نام مرحله دوم از امروز (اول بهمن ماه) به مدت یک ماه انجام می شود که در پایان فرآیند ثبت نام، در صورتیکه تعداد ثبت نام کنندگان بیشتر از تعداد تسهیلات در نظر گرفته شده نباشد، پرداخت های مرحله دوم پس از تکمیل مرحله نخست و احتمالا از فروردین ماه ۹۸ آغاز و به مدت شش ماه ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری همچنین گفت: در صورتیکه تعداد ثبت نام کنندگان بیشتر از سقف اعتبار تخصیصی توسط بانک عامل باشد، سوابق متقاضیان از جمله مجموع وام های دریافتی، میزان حقوق، بهره مندی از سایر تسهیلات و .. مورد بررسی و اولویت بندی قرار گرفته و براساس میزان اعتبار تخصیصی، «واجدین شرایط» تعیین و اسامی پس از پایان مهلت ثبت نام در سامانه مربوطه اعلام می شود.

تقی زاده با اشاره به برخی شرایط ثبت نام مرحله دوم اظهار داشت: متقاضیانی که در سال ۹۷ از وام ضروری ۵ میلیون تومانی استفاده کرده باشند یا در مراحل پرداخت وام قرار دارند مجاز به ثبت نام نخواهند بود، همچنین متقاضیانی که از تاریخ صدور حکم بازنشستگی آنها کمتر از یکسال گذشته باشد یا وراث ذکوری که تا سه سال آینده از لیست وظیفه بگیری حذف می شوند یا متقاضیانی که حکم ترمیم سال جاری برای آنان صادر نشده باشد مجاز به ثبت نام نیستند.

وی با بیان اینکه بازنشستگان عزیز برای ثبت نام وام با مراجعه به سایت صندوق به نشانی cspf.ir حتما شرایط و ضوابط اعلام شده را مطالعه و با آگاهی کامل ثبت نام کنند، تصریح کرد: بازپرداخت وام ۵ میلیون تومانی در ۳۶ قسط انجام می شود که از حساب شخص بازنشسته و موظف دریافت کننده وام به صورت ماهانه کسر خواهد شد.