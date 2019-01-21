به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نثاری ظهر دوشنبه در جمع اصحاب رسانه شهرستان نهاوند با اشاره به فعالیتهای این نهاد گفت: ازجمله مهمترین وظایف بنیاد مسکن بهسازی، نوسازی، مقاومسازی مساکن روستایی و تهیه و اجرای طرح هادی است.
وی با اشاره به اینکه از سال ۱۳۸۴ تاکنون در حوزه نوسازی مسکن روستایی ۱۷ هزار و ۱۰۰ واحد به بانکهای عامل شهرستان معرفیشدهاند، گفت: از این تعداد ۱۵ هزار ۷۵۰ واحد مسکن روستایی بااعتبار ۱۸۰ میلیارد تومان تسهیلات دولتی موفق به اخذ پایان کار شده اند.
رئیس بنیاد مسکن نهاوند بابیان اینکه شهرستان نهاوند دارای ۲۳ هزار و ۴۵۰ خانوار روستایی است، گفت: تعداد مسکنهای موجود در روستاهای شهرستان نهاوند ۲۶ هزار و ۳۷۱ واحد است.
وی با اشاره به آمار عملکرد نوسازی شهرستان نهاوند گفت: بنیاد مسکن شهرستان نهاوند تاکنون ۷۰.۵ درصد واحدهای مسکن روستایی را نوسازی و مقاومسازی کرده است.
نثاری با اشاره به وضعیت شهرستان نهاوند در خصوص فعال بودن گسلهای زلزلهخیز و همچنین لزوم توجه به این مهم از سوی مردم و اهالی روستاهایی که دارای بافت فرسوده هستند، گفت: در حال حاضر حدود ۳۰ درصد مسکنهای روستایی شهرستان نیازمند نوسازی و مقاومسازی هستند که به دنبال به صفر رساندن این رقم هستیم.
وی با تأکید بر اینکه امروز این مسئله مهم یعنی نوسازی و مقاومسازی مساکن روستایی نیازمند همکاری بخشداران و دهیاران شهرستان، است، گفت: در حال حاضر ۱۰ هزار واحد مسکن روستایی شهرستان نهاوند نیازمند نوسازی و مقاومسازی است.
رئیس بنیاد مسکن نهاوند با اشاره به اینکه شهرستان نهاوند دارای ۱۶۸ روستا است، گفت: این تعداد روستا همگی دارای طرح بوده و تعیین محدوده شدهاند.
وی در خصوص بهسازی و اجرای طرح هادی در روستاهای شهرستان نهاوند نیز گفت: تاکنون فاز اول بهسازی ۹۱ روستای شهرستان در دستور کار قرارگرفته که از این تعداد ۵۱ روستا به بهرهبرداری رسیده و ۴۰ روستا نیز در دست اقدام است.
رئیس بنیاد مسکن نهاوند با اشاره به اینکه تاکنون در شهرستان نهاوند ۲۲ هزار و ۳۵۰ واحد مسکن روستایی با کمک اداره ثبتاسناد از بنیاد مسکن موفق به اخذ سند مالکیت شدهاند، گفت: در حوزه شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر تاکنون یک هزار و ۱۳۸ واحد مسکونی احداثشده و یک هزار و ۱۰۱ واحد پایان کار گرفتهاند.
وی افزود: در این حوزه تاکنون ۲۳ هزار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار تسهیلات در اختیار مردم قرارگرفته است.
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