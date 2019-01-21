به گزارش خبرنگار مهر، سعید زرینفر بعد از ظهر دوشنبه در نشست شورای اداری استان بوشهر اظهار داشت: بوشهر همراه با چهار استان دیگر جزو پنج استان دارای منطقه ویژه علم و فناوری کشور است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری بوشهر اضافه کرد: در دو سال اخیر کارهای خوبی در دست اجرا است و شاهد اتفاقات خوبی در حوزه علم و فناوری استان بوشهر هستیم.
وی تصریح کرد: استاندار بوشهر حمایت ویژهای را از بخش علم و فناوری در استان بوشهر دارد و با اقدامات صورت گرفته شاهد تقویت فعالیت شرکتهای دانشبنیان هستیم.
دبیر منطقه ویژه علم و فناوری استان بوشهر نیز بیان کرد: استان بوشهر به دلیل برخورداری از مواهب و مزایای طبیعی، نیروی انسانی خلاق و زیرساختهای فناورانه توانست مجوز یکی از مناطق علم و فناوری کشور را کسب کند.
بیات اضافه کرد: با توجه به اینکه این مناطق در تلاش برای تولید ثروت از علم هستند، در استان بوشهر با توجه به مزایای موجود حوزهها و خوشههای اولیوتدار مشخص شده است و در هر حوزه سند خوشه در حال تدوین است.
دبیر منطقه ویژه علم و فناوری استان بوشهر با اشاره به نگاه مدیریت ارشد استان به حوزه علم و فناوری، تاکید کرد: اتفاقات خوبی در استان بوشهر در حال شکلگیری است که یکی از برنامهها ایجاد شهر هوشمند بوشهر است.
وی دیگر اقدام ارزشمند را تقویت سیستم منطقهای علم و فناوری با همکاری یونیدو عنوام کرد و افزود: انتظار داریم برای تدوین استراتژیهای کسب .و کارهای فناورانه در شهر بوشهر حمایت و کمک شویم تا پهنههای مد نظر را در بوشهر تعیین کنیم.
بیات افزود: در استان بوشهر شاهد اعتماد بسیار خوبی به بانوان هستیم و این نگاه ویژه باعث توسعه و پیشرفت استان بوشهر میشود.
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