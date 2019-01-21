به گزارش خبرنگار مهر، حامد عاملی عصر دوشنبه در جلسه نظارت بر فرآیند عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی استان اردبیل با بیان اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت با محدودیت نیروهای بازرس مواجه است، توضیح داد: بازرسین فعال در این بخش با وجود سنگینی وظایف عهده‌دار فعالیت‌های مهم و متعددی هستند.

وی به فعالیت ۷۰ نیروی بازرس در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل اشاره کرد و افزود: اغلب این نیروها از لحاظ سازمانی با مشکل استخدامی مواجه هستند.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان یادآور شد: بازرسین افتخاری با روحیه بسیج‌وار خود می‌توانند با ضوابط خاص در کنترل بازار و انجام نظارت‌های مورد نیاز یاری‌گر گشت‌های بازرسی باشند.

عاملی به دیگر مشکلات مهم موجود در حوزه اقتصادی اشاره کرد و افزود: با وجود تخصیص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در تامین کالاهای اساسی مردم تاثیر اعتبارات درنظر گرفته شده را در سفره‌های مردم نمی‌بینیم و با نظارت و جدیت ویژه باید این مشکل به صورت ملی برطرف شود.

به گفته وی با تشکیل گشت‌های مشترک بازرسی نظارت‌های ویژه‌ای بر قیمت گذاری کالاها و جلوگیری از احتکار و انبار کالاهای ضروری انجام می‌پذیرد و به صورت جدی با زیرپا گذارندگان قوانین برخورد خواهد شد.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان ادامه داد: در مدیریت بازار و قیمت‌های موجود علاوه بر توجه به رعایت حقوق مردم باید به عرف قضیه نیز توجه شده و شرایط بازار و فروشندگان را نیز درنظر گرفت تا حقی از کسی ضایع نگردد.