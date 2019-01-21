به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر کل، رئیس و اعضای دوره جدید شورای مرکزی و هیئت اجرایی حزب موتلفه اسلامی عصر امروز(دوشنبه) در سالروز اعدام انقلابی حسنعلی منصور نخست وزیر شاه [عامل تصویب قانون کاپیتولاسیون] موسوم به عملیات بدر که در سال ۱۳۴۴ توسط شهدای موتلفه اسلامی انجام گرفت، با حضور در حرم امام خمینی(ره) با آرمان های بنیانگذاران جمهوری اسلامی تجدید میثاق کردند.

محمدنبی حبیبی در این مراسم با بیان اینکه ما بیعتی که تشکیلات موتلفه اسلامی ۵۵ سال پیش با امام(ره) بسته بود را امروز برای چند دهمین بار تکرار می کنیم، گفت: دوازدهمین کنگره حزب موتلفه اسلامی در یک ماه و نیم پیش تشکیل شد و کسانی که دربیعت امروز توفیق تشرف پیدا کردند، اکثرا اعضای شورای مرکزی جدید موتلفه اسلامی هستند.

وی افزود: ما مدعی هستیم که موتلفه اسلامی در ۵۵ سال پیش با امام(ره) پیمان خون بستند و دلیل صدق این ادعا آن است که حدود ۲ سال بیشتر از انعقاد این پیمان نگذشته بود که پایه گذاران تشکیلات موتلفه اسلامی در ۲۶ خرداد سال ۱۳۴۴ تصمیم گرفت برای ضربه شصت نشان دادن مسلمانان به رژیم شاه اقدام مسلحانه انجام دهد.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی افزود: بعد از این اقدام، ۴ نفر از اعضای موتلفه اسلامی توسط رژیم شاه دستگیر شدند و سپس در پادگان حشمتیه به شهادت رسیدند.

حبیبی با بیان اینکه ما در این ۵۵ سال ثابت کرده ایم که در همان مسیری که امام(ره) ترسیم فرمودند حرکت کرده ایم و هیچ گونه انحرافی نداشته ایم، اظهارداشت: موتلفه اسلامی به افق طولانی که امام(ره) در ملاقات مرحوم عسگراولادی ترسیم فرمودند مبنی بر اینکه هدف ما از این نهضت، اسلامی کردن ایران، اسلامی شدن جهان اسلام و جهانی شدن اسلام، اعتقاد کامل دارد.

وی تصریح کرد: ما افقی که ایشان ترسیم کردند را با تمام وجود قبول داریم و سوال نمی کنیم که پیمودن این راه طولانی که بوسیله امام تعیین شده است چقدر هزینه دارد.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه موتلفه اسلامی ثابت کرده است که جز برای رضای خداوند متعال حتی هیچ اقدام سیاسی نمی کند، افزود: تمام افعال موتلفه اسلامی نشان می دهد راهی را که از ابتدا انتخاب کرده بعد از ۵۵ سال بدون هیچ گونه زاویه ای ادامه داده است؛ ثبات قدم موتلفه علامت صدق پیمانی است که در ۵۵ سال پیش با امام بست.

حبیبی با اشاره به اینکه امروز انقلاب با همه مشکلاتی که برایش فراهم کردند و خواستند از ابتدا انقلاب را در نطفه خفه کنند و موفق نشدند با قوت ادامه خواهد داشت، گفت: دشمنان هر چند ماه یکبار وعده می دهند که انقلاب تمام‌شده است اما از این وعده ها ۴۰ سال است که می‌گذرد و این نشان می‌دهد که وعده امام(ره) تحقق پیدا خواهد کرد.

وی افزود: امام(ره) در ملاقات‌های خصوصی فرموده بودند که این انقلاب ماندنی است و به انقلاب جهانی حضرت امام زمان(عج) وصل خواهد شد.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: امروز مردم مشکلات بسیاری دارند و برخی مسئولین خوب عمل نکردند و بعضا عده ای نیز در لباس مسئولیت خیانت کردند اما انقلاب ماندنی است.