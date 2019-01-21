مهارت آموزی اصلی ترین هدف آموزش و پرورش در دوره ابتدایی است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن اقدمی عصر امروز دوشنبه در جمع مدیران مدارس ابتدایی منطقه هشترود گفت: مهارت آموزی اصلی ترین و مهم ترین هدف آموزش وپرورش در دوره ابتدایی است

وی ادامه داد: زمان حفظ محوری گذشته است و حفظ محور بودن از ابتدا هدف آموزش و پرورش نبود لیکن در طول زمان اهداف مقدس نظام تعلیم و تربیت به حفظ محور بار آوردن دانش آموزان منحرف شده است .

اقدمی ابراز داشت: از همه مدیران مدارس منطقه هشترود تقدیر و تشکر میکنم چرا که همه ی مدیران مدارس ما فعال هستند.

رستمی معاونت آموزشی اداره آموزش وپرورش هشترود نیز در این جلسه خواستار در نظر داشتن تفاوت های فردی در کلاس بین دانش آموزان شد و بیان کرد: روش های تدریس معلمان در کلاس باید بر اساس تفاوت های فردی، متفاوت باشد.

وی همچنین به استفاده معلمان از تکنولوژی آموزشی در متن تدریس اشاره کرد و افزود: در عصری که استفاده از فناوری اطلاعات و شبکه های ارتباطی به اوج خود رسیده است نباید دانش آموزان مدرسه خود عقب مانده دریابند که از هیچ نوع وسیله ارتباطی نوین در آن استفاده نمی شود.