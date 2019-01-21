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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۹:۰۸

مدیر آموزش و پرورش هشترود:

مهارت آموزی اصلی ترین هدف آموزش و پرورش در دوره ابتدایی است

مهارت آموزی اصلی ترین هدف آموزش و پرورش در دوره ابتدایی است

هشترود- مدیر آموزش و پرورش هشترود گفت: مهارت آموزی اصلی ترین هدف آموزش و پرورش در دوره ابتدایی است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن اقدمی عصر امروز دوشنبه در جمع مدیران مدارس ابتدایی منطقه هشترود گفت: مهارت آموزی اصلی ترین و مهم ترین هدف آموزش وپرورش در دوره ابتدایی است

وی ادامه داد: زمان حفظ محوری گذشته است و حفظ محور بودن از ابتدا هدف آموزش و پرورش نبود لیکن در طول زمان اهداف مقدس نظام تعلیم و تربیت به حفظ محور بار آوردن دانش آموزان منحرف شده است .

اقدمی ابراز داشت: از همه مدیران مدارس منطقه هشترود تقدیر و تشکر میکنم چرا که همه ی مدیران مدارس ما فعال هستند.

رستمی معاونت آموزشی اداره آموزش وپرورش هشترود نیز در این جلسه خواستار در نظر داشتن تفاوت های فردی در کلاس بین دانش آموزان شد و بیان کرد: روش های تدریس معلمان در کلاس باید بر اساس تفاوت های فردی، متفاوت باشد.

 وی همچنین به استفاده معلمان از تکنولوژی آموزشی در متن تدریس اشاره کرد و افزود: در عصری که استفاده از فناوری اطلاعات و شبکه های ارتباطی به اوج خود رسیده است نباید دانش آموزان مدرسه خود عقب مانده دریابند که از هیچ نوع وسیله ارتباطی نوین در آن استفاده نمی شود.

کد مطلب 4519846

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