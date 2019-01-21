دومین شکست پیاپی شاگردان مهاجری در یک دیدار دوستانه

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ماشین‌سازی تبریز امروز در دیدار دوستانه برابر نساجی قائم‌شهر با دو گل مغلوب شد. گل‌های تیم نساجی که این بازی در دقایق ۲۵ و ۴۳ به ثمر رسید.

این اولین بازی تدارکاتی تیم ماشین ‌سازی تبریز در اردوی شش روزی این تیم در تهران است. ماشین سازی تبریز روز پنج شنبه در پنجمین بازی تدارکاتی خود در تعطیلات به مصاف تیم پرسپولیس می ‌رود.

فرناندو دخسوس، مسیح زاهدی، عزیز معبودی، مصطفی سالاری، یوسف سیدی، احمدرضا زنده روح، امین خطیبی، احسان الوان زاده، سید محمد خرم الحسینی، فرید بهزاد کریمی و رضا خالقی فر بازیکنان ماشین سازی در این دیدار بودند.