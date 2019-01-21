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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۸:۰۱

با دستور کار پایان اشغال افغانستان؛

طالبان مذاکره با آمریکا در دوحه را آغاز کرد

طالبان مذاکره با آمریکا در دوحه را آغاز کرد

سخنگوی طالبان در بیانیه ای از آغاز مذاکره این گروه با آمریکا در دوحه قطر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز دوشنبه با انتشار بیانیه ای از آغاز مذاکره با امریکا در دوحه قطر خبر داد و اعلام کرد که طرف امریکایی با پذیرش دستور کار پایان اشغال افغانستان به میز مذاکره بازگشته است.

در بیانیه صادره از سوی سخنگوی طالبان در این خصوص آمده است که امروز نماینده های امریکایی با نماینده های طالبان در دوحه پایتخت کشور قطرنشست داشته اند.

خبرگزاری رویترز ۱۸ دی ماه سال جاری به نقل از منابع طالبان اعلام کرد که نشست مذاکرات صلح این گروه با امریکا که قرار بود ۱۹ ماه گذشته شمسی در دوحه قطر برگزار شود، لغو شده است.

بر اساس اعلام خبرگزاری رویترز، نشست دوحه قطر به دلیل اختلاف طالبان پیرامون دستور نشست و گفتگوهای این جلسه لغو شده بود.

این درحالیست که پیش از این خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که به دنبال انصراف طالبان از شرکت در نشست جده عربستان، دور جدید گفتگوهای این گروه با امریکا، در روزهای ۱۹ و ۲۰ دی ماه در قطر برگزار می‌ شود.

کد مطلب 4519860

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