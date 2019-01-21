برگزاری فجر فاطمی و علوی در پیشوا

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج و فرماندهان پایگاه‌های مقاومت شهرستان پیشوا با تسلیت ایام فاطمیه، حضرت زهرا(س) را الگوی بی‌بدیل عفاف، استقامت و دفاع از ولایت برای زنان و مردان جامعه دانست و گفت: فرمانده و کارکنان سپاه پاسداران شهرستان با فعالیت‌های مختلف همواره در مسائل فرهنگی و اجتماعی اثرگذار بوده و در کنار این فعالیت‌ها در تأمین امنیت منطقه نیز نقش‌آفرین هستند.

فرماندار شهرستان پیشوا چهل‌سالگی انقلاب اسلامی را دوران پختگی و بلوغ انقلاب عنوان کرد و افزود: کشور و انقلاب در این چهل سال آزمون‌های سختی را پشت سر نهاده و اکنون زمان مناسبی است که داشته‌ها و دستاوردهای نظام را به بهترین نحو تبیین و به مردم ارائه نماییم.

عباسی بابیان اینکه نظام جمهوری اسلامی در طول چهل سال گذشته دارای یک کارنامه درخشان است، اظهار کرد: ازآنجاکه ایران اسلامی درصدد ارائه یک الگوی مدیریتی ایرانی-اسلامی به جهان است همواره از سوی دشمنان داخلی و خارجی مورد هجمه و کینه قرارگرفته و دشمن همواره در پی خدشه‌دار نمودن نگاه مردم نسبت به‌نظام بوده و هستند.

عباسی بابیان اینکه باید برنامه‌های دهه فجر امسال با سالیان گذشته متفاوت باشد، افزود: علیرغم مشکلات و مسائلی که کشور با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، نگاه مردم هیچ‌گاه نسبت به‌نظام تغییر نکرده و این نگاه همواره مثبت است.

وی خاطرنشان کرد: مردم در همه زمینه‌ها از مسئولان جلوترند زیرا که با باور و اعتقاد خویش انقلاب را شکل داده و برای حفظ و تداوم آن خون‌های فراوانی را داده‌اند.

راهپیمایی ۲۲ بهمن شاه‌بیت برنامه‌های دهه فجر

فرماندار شهرستان پیشوا با اشاره به دهه فجر امسال و تلاقی آن با ایام فاطمیه خاطرنشان کرد: اهتمام ویژه‌ای داریم تا برنامه‌های خوب، متنوع و متناسب باارزش، منزل و کرامت این ایام در شهرستان پیشوا تدارک و اجرا شود و فجر امسال را فاطمی و علوی برگزار کنیم و شاه‌بیت برنامه‌های این ایام در راهپیمایی ۲۲ بهمن جلوه‌گر می‌شود.

عباسی با اشاره به هفته فرهنگی شهرستان پیشوا افزود: این اتفاق در اسفندماه و در ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و بعد از دهه مبارک فجر در پیشوا رقم می‌خورد.

امنیت و فرهنگ به هم گره ‌خورده است

وی بابیان اینکه امنیت و فرهنگ به هم گره‌خورده‌اند، ادامه داد: شهرستان پیشوا دارای پتانسیل‌های فراوانی در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی است و ایثارگری، مقاومت، عُلقه و قرابت مردم این دیار با نظام اسلامی باعث تقویت صبر، وحدت و مطالبه گری آن‌ها شده است.

عباسی با اشاره به تمرکز جمعیت در شهرک‌های تازه تأسیس پیشوا افزود: در تلاش هستیم تا ناهنجاری‌های اجتماعی شهرستان را با همفکری و تبادل‌نظر با گروه‌های مرجع و با مشارکت خود مردم به حداقل برسانیم.

وی خاطرنشان کرد: نشست‌های مشترکی را با حضور مسئولان در نقاط مختلف شهرستان تدارک دیده‌ایم تا متناسب با نیازمندی‌ها و نقشه خلقی مردم هر منطقه، راهکارهای مناسبی را به‌منظور ارائه خدمات اتخاذ کنیم.

فرماندار شهرستان پیشوا با اشاره به لزوم اقدامات فرهنگی در روستاها ادامه داد: شوراهای فرهنگی با محوریت مساجد در روستاها تشکیل و راه‌اندازی خواهد شد و پایگاه‌های بسیج می‌توانند میدان‌دار این حرکت باشند.

وی با تأکید بر پرهیز از موازی کاری گفت: موازی کاری‌ها ما را از رسیدن به اهداف دور می‌کند و باعث هدر رفتن وقت و تحمیل هزینه‌ها بدون هیچ‌گونه نتیجه و پیشرفتی می‌شود.

فرماندار شهرستان پیشوا با اشاره به نقش مؤثر جوانان گفت: در پایگاه‌های بسیج باید در دو حوزه مهم جوانان و بانوان برنامه‌ریزی شود و غفلت از این حوزه‌ها آثار زیانباری را به بار خواهد آورد.

وی با تأکید بر نهادسازی در مباحث مختلف اجتماعی و فرهنگی گفت: باید برای ذائقه‌های مختلف برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری کرد و همه برنامه‌ها باید در جهت امیدفزایی مردم و تقویت اعتماد آنان به دولت و نظام جمهوری اسلامی و کسب رضایت آنان باشد.

عباسی در پایان خاطرنشان کرد: همه ما در کشتی انقلاب قرار داریم و کشتی‌نشینانی هستیم که اصل، مقصد و مسیر یکسانی را طی می‌کنیم و باوجود سلایق مختلف باید همپوشانی داشته و حفظ نظام و پیشبرد اهداف انقلاب را جزو اهداف و برنامه‌های خود قرار دهیم.