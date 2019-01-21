طی ۴۸ ساعت بیش از ۳۰۰ بار آتش بس در الحدیده نقض شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، آتش‌بس در شهر و بندر الحدیده از تاریخ ۲۷ آذرماه گذشته طبق توافق به دست آمده در گفتگوهای صلح سوئد به مرحله اجرا درآمده است، اما ائتلاف سعودی هر روز آن را نقض می‌کند.

در همین ارتباط، سرهنگ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که ائتلاف سعودی- اماراتی تنها در ۲ روز گذشته ، ۳۰۶ بار به الحدیده حمله و آتش‌بس را نقض کردند.

وی در تشریح جزئیات نقض آتش‌بس به خبرگزاری رسمی یمن «سبأ» گفت که یگان توپخانه‌ای مزدوران، ۱۵۹ گلوله خمپاره را به سمت مناطق مسکونی در مناطق مختلف الحدیده شلیک کرد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد که جنگنده‌های ائتلاف سعودی طی ۴۸ ساعت گذشته، ۵۶ بار به مناطق استان‌های تعز، حجه، صنعاء و صعده حمله کردند.

وی اظهار داشت که مزدوران مجهز به سلاح‌های سبک و سنگین در دو روز گذشته به مناطق مختلف الحدیده مانند الشعب، ۷ جولای، القمه، الاتحاد، الشجن، الزعفران و روستای محل الشیخ، الواحه، حیس و ۱۴ اکتبر حمله کرده‌اند.

سرهنگ سریع دیروز یکشنبه در یک نشست خبری گفته بود که نیروهای ائتلاف متجاوز به هیچ توافقی پایبند نیستند و از زمان برقراری آتش‌بس در الحدیده، این توافق ۳۲۷۳ بار نقض شده است.