داوران تاثیری در سرنوشت بازی نداشتند/ روی قول استاندار حساب کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کلاسنگیانی شامگاه دوشنبه پس از پیروزی تیم بسکتبال شهرداری گرگان مقابل آویژه صنعت مشهد در هفته یازدهم لیگ برتر بسکتبال در گفتگو با خبرنگاران، اظهار کرد: بازی نفس گیر و نزدیکی بود و اواخر بازی سعی کردیم از بازیکنان با تجربه استفاده کنیم.

وی افزود: آویژه صنعت مشهد نشان داده تیم خوبی است و نباید مقابل هیچ تیمی خودمان را از پیش برنده بدانیم، هر چه به پایان بازی نزدیک‌تر شدیم بازیکنان ما اشتباهات کمتری داشتند و پیروز این بازی شدیم.

وی در خصوص اعتراضات سرمربی تیم آویژه صنعت مشهد به داوری، گفت: اشتباهات داوری برای هر دو تیم بود و ما هم معترض بودیم اما داوران در سرنوشت بازی تاثیرگذار نبودند، در هر صورت داوران هم اشتباه می‌کنند اما این اعتراضات جایز نیست.

نسبت به سال‌های قبل تیم متفاوتی داریم

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان با اشاره به پیروزی تیمش پس از چهار دیدار، خاطرنشان کرد: چهار بازی بسیار سخت را پشت سر گذاشتیم که در دو دیدار مستحق باخت نبودیم، پیروزی در این بازی برای ما خیلی مهم بود و خوشحالم که پیروز شدیم.

کلاسنگیانی در خصوص جذب دومین بازیکن خارجی تصریح کرد: من به عنوان مربی خوشحال می‌شوم که بازیکن خوب دیگری در اختیار بگیریم، شور و حال ایجاد شده میان تماشاگران دلیلش این است که ما تیم متفاوتی نسبت به سال‌های دیگر روانه لیگ برتر کرده‌ایم.

وی ادامه داد: حمایت تماشاگران می‌طلبد که مسئولان هم حمایت بیشتری داشته باشند، استاندار قول دادند که بازیکن دوم خارجی جذب شود و من هم خواهش می‌کنم که این اتفاق رخ دهد و در مرحله پلی آف یک بازیکن خارجی دیگر به جمع ما اضافه شود.

کلاسنگیانی با بیان اینکه با برگزاری دو بازی در هفته موافق هستم، گفت: برگزاری یک مسابقه در هفته فرسایشی است و باید هفته‌ای دو مسابقه برگزار شود تا تیم‌ها همواره در شرایط بازی قرار داشته باشند.

وی در خصوص عملکرد پری پتی بازیکن خارجی تیم بسکتبال شهرداری گرگان، اظهار کرد: پتی بازی‌های خوبی انجام داده و بازی به بازی در حال بهتر شدن است نباید از بازیکنی که قراردادش هشت هزار دلار در ماه است انتظار بیشتری داشت.

عملکرد صدیقی راضی کننده است

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان در خصوص انتقاد یکی از اعضای شورای شهر گرگان از عملکرد بازیکنی که قراردادش ۲۵۰ میلیون تومان است، گفت: در بسکتبال آمار و ارقام نشان دهنده همه چیز است، امیر صدیقی هر بازی حداقل ۳۵ دقیقه در زمین بوده و بازیکن تیم ملی است.

کلاسنگیانی افزود: قرارداد امیر صدیقی ۲۸۰ میلیون تومان بوده و کمک زیادی به تیم کرده است، در هر صورت بازیکنان همواره در شرایط مطلوبی قرار ندارند اما من از عملکرد امیر صدیقی راضی هستم گر چه توانایی‌های او بیش از این است.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور بعدازظهر دوشنبه تیم‌های شهرداری گرگان و آویژه صنعت مشهد در سالن امام خمینی (ره) گرگان به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۸۹ بر ۷۸ تیم شهرداری گرگان به پایان رسید.