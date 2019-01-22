به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ انگلیسی، قطر اعلام کرد در نظر دارد ۵۰۰ میلیون دلار اوراق قرضه دولتی لبنان را برای کمک به این کشور که یکی از بدهکارترین کشورهای دنیا است، خریداری کند.

اقتصاد پرچالش لبنان به این تزریق نقدینگی نیاز دارد تا بتواند اعتماد دارندگان اوراق قرضه این کشور را که هنوز از بیانات مختلف مقامات در مورد احتمال ساختاردهی مجدد به اوراق قرضه دراین ماه، در شوک هستند، دوباره جلب کند.

وقتی وزیر مالی این کشور، علی حسن خلیل، در مصاحبه با یک روزنامه گفت ممکن است این ماه لبنان دست به ساختاردهی مجدد اوراق قرضه خود بزند، تا وضعیت مالی عمومی این کشور را - که از رشد اقتصادی ضعیف، تنگنای سیاسی و جنگ در کشور سوریه آسیب دیده است- بهبود ببخشد، بازار اوراق قرضه به هم ریخت. او بعدا این برنامه‌ها را انکار کرد و مسئولان مالی این کشور برای اطمینان دادن مجدد به سرمایه‌گذاران در مورد این که لبنان در سر موقع خود به تعهدات خود در مورد اوراق قرضه عمل خواهد کرد، به اتفاق رسیدند.

بیانیه قطر یک روز پس از آن اعلام شد که حضور شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، در اجلاس اقتصادی عرب، گمانه‌هایی در مورد این که کشور ثروتمند صادرکننده گاز خلیج فارس، در نظر دارد یک میلیارد دلار در بانک مرکزی لبنان سپرده‌گذاری کند، ایجاد کرد. البته این سرمایه‌گذاری هیچ وقت تایید نشد.

محی الدین کرونفول، از شرکت سرمایه‌گذاری فرانکلین تمپلتون، گفت: این اقدام نشان‌دهنده حمایت قطر از لبنان است اما برای مقابله با چالش‌هایی که این کشور پیش‌ رو دارد، کافی نیست. اولویت اصلی باید احیاء و حفظ اعتماد به سیستم بانکی لبنان است. این وقتی میسر می‌شود که لبنان از این وقفه سیاسی خارج شده و دولت در سر جای خود باشد.

نرخ بدهی عمومی لبنان ۱۶.۹ درصد تولید ناخالص ملی است و صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده‌است تا سال ۲۰۲۳ این میزان به ۱۸۰ درصد نزدیک شود که در جهان پس از ژاپن بالاترین سطح بدهی است.

مروان برکت، اقتصاددان ارشد بانک آئودی، بزرگترین بانک لبنان، می‌گوید: اقدام قطر، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی لبنان را افرایش می‌دهد و نسبت کفایت ذخایر را بهبود می‌بخشد و همچنین، تاثیرات مثبتی بر تراز پرداخت‌ها به وجود می‌آورد.