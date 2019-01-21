تدوین بودجه ۶۸۵ میلیاردی شهرداری رشت/ بودجه ۳۰درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه هفتاد و سومین جلسه شورای شهر رشت با حضور علی بهارمست سرپرست شهرداری و با موضوع ارائه بودجه تدوین شده شهرداری رشت برای سال ۹۸ در تالار شورای شهر برگزار شد.

سرپرست شهرداری رشت در این جلسه با اشاره به تدوین بودجه سال ۹۸ شهرداری رشت، اظهارکرد: در این دوره به منظور جلوگیری از تداوم مشکلات شهرداری رشت و در راستای ارائه و تحقق بودجه با دید منطقی و براساس واقعیت‌ها لایحه بودجه تهیه و تدوین شده است.

علی بهارمست با بیان اینکه بودجه شهرداری رشت طی سال‌های اخیر با روند افزایش غیراصولی تهیه و تدوین شده است، افزود: متاسفانه این اقدام سبب شده که شهرداری رشت امروز گرفتار بدهی‌های هنگفت و تحقق اندک بودجه شهرداری در سال‌های اخیر شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ۴۰۰ میلیارد تومان از بودجه شهرداری رشت در سه ماهه پایانی سال ۹۶ و ۹ ماهه نخست امسال محقق شده‌ است، گفت: بودجه شهرداری رشت با شهرهای هم تراز خود همانند همدان فاصله زیادی دارد.

بهارمست بودجه پیشنهادی شهرداری رشت برای سال آینده را ۶۸۵ میلیارد تومان عنوان و بیان‌کرد: این بودجه در مقایسه با امسال ۳۰ درصد کاهش یافته که ۴۶ درصد آن مربوط به امور جاری و ۵۴ درصد مربوط به امور عمرانی است.

کاهش ۳۰درصدی بودجه شهرداری رشت نسبت به سال جاری

در ادامه این جلسه سخنگوی شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به بودجه ۶۸۵ میلیارد تومانی شهرداری رشت برای سال آینده، افزود: در مقایسه با امسال شاهد کاهش ۳۰ درصدی بودجه شهرداری رشت هستیم.

فاطمه شیرزاد با بیان اینکه بودجه در دو بخش جاری و عمرانی تدوین شده است، گفت: از بودجه ۶۸۵ میلیارد تومانی پیشنهادی شهرداری رشت ۴۶ درصد جاری و ۵۴ درصد عمرانی پیش بینی شده است.

ارائه اصلاح نظام حسابداری و ارتقای ساختار منابع مالی شهرداری

نائب رئیس شورای شهر رشت در ادامه این جلسه گفت: متاسفانه مشکلات موجود در ساختار مالی حسابداری شهرداری و سیستم مستقر برای مطالبات و همچنین پیگیری منابع مالی سبب شده در این حوزه شهرداری رشت دچار آسیب فراوانی شود.

رضا رسولی با اشاره به ارائه طرح اصلاح نظام حسابداری و ارتقای ساختار تامین منابع مالی شهرداری رشت در قالب سه ماده‌ای درمورد ساماندهی نظام حسابداری شهرداری، افزود: در صورت اجرای این طرح شهرداری می‌تواند مطالبات خود را به درستی پیگیری کند همچنین در این طرح بدهکاری‌ها و مطالبات کاملا مشخص و شفاف می شود.

لزوم اختصاص اعتبار به اجرای طرح شهر دوستدار کودک

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر رشت در ادامه با تاکید برلزوم اختصاص اعتبار مشخص در زمینه اجرای طرح شهر دوستدار کودک در بودجه سال ۹۸ از سوی شهرداری رشت، اظهارکرد: می‌توانیم با هماهنگی با آموزش و پرورش از نظرات کودکان و خواسته‌های آنها در حوزه شهری اطلاع یابیم.

محمدحسن عاقل منش ادامه داد: قطعا داشتن یک بانک اطلاعاتی مناسب در تمامی تشکل‌های دولتی و غیردولتی می‌تواند در اجرای صحیح این طرح موثر باشد.