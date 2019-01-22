به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، چین اعلام کرد که رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۸ برابر با ۶.۶ درصد شده است، که این کمترین رشد اقتصادی این کشور از ۱۹۹۰ تا کنون است.

اعلام این داده‌ها درشرایطی که چین درگیر جنگ تجاری با آمریکا، بزرگترین شریک تجاری خود است، مطابق با انتظار بسیاری از تحلیل‌گران جهان بود.

اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز، پیش‌بینی کرده بودند که رشد اقتصادی چین در طول یک سال کامل به همین مقدار برسد. این درحالی است که در سال ۲۰۱۷ رشد اقتصادی چین ۶.۸ درصد بود.

رشد اقتصادی سه ماه چهارم ۲۰۱۸ چین هم ۶.۴ درصد شد که مطابق انتظارات بود.

نقاط روشنی هم در گزارش اقتصادی چین وجود دارد؛ تولیدات صنعتی چین در ماه دسامبر ۵.۷ درصد رشد کرد که از ۵.۳ درصد رشد پیش‌بینی شده اقتصاددانان و رشد ۵.۴ درصدی ماه نوامبر، فراتر بود.

داده‌های فروش خرده‌فروشی‌ها هم نشان داد که در ماه دسامبر میزان فروش ۸.۲ درصد نسبت به سال گذشته رشد کرده است. این با میزان رشد پیش‌بینی شده مطابقت داشت و از رشد ۸.۱ درصدی ماه نوامبر بالاتر بود.

همچنین داده‌ها نشان داد که در سه ماه چهارم ۲۰۱۸ فعالیت بخش خدماتی تقویت شده است.

هلن ژو، رییس کارشناسان سهام چین در شرکت بلک‌راک، می‌گوید: هرچند انتظار داریم در سال ۲۰۱۹ مصرف داخلی و کاهش مالیات، اقتصاد را تقویت کند، اما پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی از سال ۲۰۱۸ کمتر باشد.

رییس اداره آمار چین، نینگ جیژه، پس از انتشار این داده‌ها به خبرنگاران گفت: اختلافات تجاری چین و آمریکا به اقتصاد داخلی چین لطمه زده است، اما می‌توان این تاثیرات را مدیریت کرد. او گفت اقتصاد چین در دو ماه اخیر کند شده است اما در عین حال خود را تثبیت کرده است.